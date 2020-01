FBI 2/ Anticipazioni 4 gennaio: su Rai 2 al via la seconda stagione (4 gennaio 2020)

FBI 2, LA SERIE TV

Nuovo capitolo in arrivo per la serie tv crime FBI 2, al via nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 4 gennaio 2019, con i primi due episodi. Si intitolano “Un caso personale” e “A casa con Stacy” e ci aiuteranno a seguire ancora una volta la squadra composta da Maggie Bell (Missy Peregrym), Omar Adom (Zeeko Zaki), Kristen Chazal (Ebonée Noel) e Jubal Valentine (Jeremy Sisto). In questa seconda stagione potremo contare persino su un personaggio in più, l’agente speciale Isobel Castille. Verrà interpretata da Alana de la Garza come regular, in sostistuzione della collega Sela Ward, che abbiamo conosciuto nel primo capitolo nei panni di Dana Mosier. Non si tratta di una novità per i telespettatori di tutto il mondo, visto ceh la Ward ha già annunciato il suo addio diversi mesi fa, in seguito alla messa in onda in USA del finale di stagione precedente. Un brutto stop, visto che l’attrice era già subentrata al posto di Connie Nielsen, a causa del suo abbandono dopo la premiere. Ci saranno speranze di ritrovarla nell’eventuale terza stagione? Tutto è possibile, ma l’attrice potrebbe scegliere di non accettare un presunto ritorno nello show della CBS per gli stessi motivi che l’hanno spinta a firmare un contratto di una sola stagione: altri impegni lavorativi e forse per ruoli di maggiori rilievo. La de la Garza invece non è un volto sconosciuto per i fan della serie, visto che è apparsa nel pilot di FBI: Most Wanterd, con cui è stato introdotto lo spinoff della serie madre. Per quanto riguarda i personaggi secondari e ricorrenti, troveremo invece Stuart Scola (John Boyd) e Iam Lim (James Chen). Per quanto riguarda gli episodi di questo nuovo arco narrativo, la serie potrà contare sullo stesso numero di episodi registrati durante la prima stagione, ovvero 22 in totale. Non è da escludere tuttavia che l’emittente italiana possa scegliere di fermare la messa in onda in corso d’opera, sia perchè la serie è ancora presente nel palinsesto americano, con la prima metà del capitolo, sia perchè potrebbe essere previsto uno stacco di qualche mese già in madre patria. Per ora ci basti sapere che il successo dello show è accertato sia in Italia che all’estero. In America il primo episodio della prima stagione ha superato i 10 milioni di telespettatori, perdendo dalla seconda puntata solo un 7% circa del pubblico iniziale. La seconda stagione invece sta mantenendo la media registrata nella seconda metà del capitolo precedente, ovvero circa 8,60 milioni di telespettatori a puntata, con un picco massimo per il secondo episodio, che ha raggiunto i 9,46 milioni.

ANTICIPAZIONI “FBI 2” DEL 4 GENNAIO 2020

EPISODIO 1, “UN CASO PERSONALE” – Omar rimane duramente colpito nell’apprendere che un ristorante del Queens che ha sempre frequentato da giovane è stato colpito da una bomba. La situazione tuttavia è destinata a diventare ancora più complicata: uno dei testimoni è un agente speciale dell’FBI, sotto copertura. Le indagini interferiranno con il suo caso? Per riuscire ad evitare un altro attacco, lo stesso OA dovrà andare sotto copertura e sventare i possibili terroristi. Nel frattempo, Kristen riceve il distintivo ed inizia subito a diventare operativa.

EPISODIO 2, “A CASA CON STACEY” – Il figlio di una blogger viene rapito e la squadra deve mettere al vaglio i 2 milioni di followers della donna per riuscire a trovare il bambino. Ognuno di loro infatti è un potenziale sospettato del rapimento, ma la svolta nel caso avverrà solo quando inizieranno ad emergere dei particolari sulla famiglia della blogger. Nel frattempo, Kristen continua a destreggiarsi fra il suo nuovo lavoro e la presenza del partner Stuart Scola al suo fianco, mentre Maggie è alle prese con le conseguenze della morte del marito.



