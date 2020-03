FBI 2/ Anticipazioni 7 marzo: Kristen viene trasferita!

FBI 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, sabato 7 marzo 2020, andrà in onda un nuovo episodio di FBI 2 in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo “Lavoro di squadra“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Kristen (Ebonee Noel) viene portata d’urgenza in ospedale in seguito alla sparatoria ed inizia a lottare fra la vita e la morte. Il resto della squadra però riceve una sostituta: Emily Ryder (Catherine Haena Kim). L’agente non viene accolta con entusiasmo dal resto del team, soprattutto quando osa fare alcune osservazioni che la spingono a superare il limite. Il capo della Polizia affida poi al Dipartimento un caso ad alto profilo: qualcuno ha ucciso l’amministratore delegato di una società tecnologica che fattura miliardi, Keith Gilroy (David Healy). La Polizia di New York tra l’altro non vuole gestire il caso per via dell’alto numero di sospettati. Gilroy infatti era un predatore sessuale e ha fatto diverse pressioni su tante donne, spingendole poi a tacere grazie a degli accordi di non divulgazione.

Lo scandalo però è scoppiato l’anno precedente, quando diverse vittime hanno deciso di denunciarlo pubblicamente. Indagando sugli ultimi giorni di vita, si scopre che Ryder ha chiesto ad Ava Mercer (Kelly Faithbrother) di uscire più volte nonostante fosse fidanzato. In seguito all’appuntamento le ha rivelato di possedere diverse foto che la riguardano. La squadra si concentra anche sulla dinamica del delitto: il killer ha raggiunto Gilroy in un parcheggio, dopo aver rubato una moto lungo la strada. Il proprietario tra l’altro l’ha già recuperata, visto che l’assassino l’ha lasciata appoggiata ad un albero. Grazie ad un testimone, si scopre che in realtà il killer è una donna che al momento del reato indossava degli stivali rossi. OA (Zaeko Zaki) e Maggie (Missy Peregrym) si imbatteranno proprio in Sarah Baines (Maureen Barzee), che riuscirà a fuggire nonostante la sparatoria, grazie ad un giubotto antiproiettile. Una volta catturata, Sarah rivela di essere stata assunta da qualcuno per uccidere Gilroy. Anche se quest’ultimo era un malato terminale, a causa di un cancro che lo aveva spinto a fare ammenda per i reati commessi in precedenza. L’unico modo per trovare il mandante è sfruttare il cellulare di Sarah per riscuotere il compenso: Maggie si offre volontaria per spacciarsi per la killer. All’incontro però si presenta Ray Shoals, un intermediario che verrà ucciso dai federali dopo aver tentato la fuga. Si scopre grazie al suo cellulare che Ray aveva ricevuto un messaggio da qualcuno, che lo aveva avvisato del fatto che Maggie fosse una federale. Indagando sulla sua vita, si scopre che Ray seguiva da tempo Gilroy e che ha parlato diverse volte con Ava. Quest’ultima in seguito verrà identificata come la figlia della vittima, nata da una violenza e data in adozione. Visto che Gilroy non ha fatto in tempo a cambiare testamento e a lasciarle tutto, i sospetti si concentrano sulla fondazione benefica a cui ha deciso di donare tutti i suoi soldi. La squadra scopre infatti che viene gestita da Lorna Robbins, una ex vittima di Gilroy.

FBI 2 ANTICIPAZIONI DEL 7 MARZO 2020

EPISODIO 12, “LAVORO DI SQUADRA” – Kristen è riuscita a riprendersi e dopo aver ricevuto la visita degli amici in ospedale, è pronta per ritornare al lavoro. Il resto della squadra però nutre una forte preoccupazione per le sue condizioni di salute, soprattutto per via di eventuali traumi legati alla sparatoria. Il nuovo caso riguarda invece l’assalto di una banca, che porterà gli agenti a concentrarsi sul contenuto di una cassetta di sicurezza. Alcuni documenti potrebbero infatti minacciare la sicurezza nazionale: chi è il colpevole? In base ai testimoni, sembra che i rapinatori avessero ricevuto un addestramento militare e che erano tutti russi tranne uno, il capo. Le indagini permetteranno alla fine a Jubal di comprendere come Kristen potrebbe dare il suo miglior contributo solo dietro ad un computer. Deciderà quindi di riassegnarla al JOC.



© RIPRODUZIONE RISERVATA