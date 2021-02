FBI 2/ Anticipazioni episodio oggi, 6 febbraio: ambientalisti sotto attacco!

FBI 2, anticipazioni episodio oggi, 6 febbraio

Tutto è pronto per il ritorno in tv di FBI 2. La Rai ha deciso di portare a termine la messa in onda di questa stagione e mentre il finale si avvicina a grandi passi, i fan si preparano a gustare un altro singolo episodio che andrà in onda oggi, 6 febbraio, a partire dalle 21.10 proprio sulla seconda rete della tv pubblica. L’appuntamento è fissato con l’episodio numero 17 dal titolo Promesse Infrante in cui i nostri agenti sono chiamati ad indagare su un attentato che è avvenuto durante una manifestazione che ha chiamato a raccolta centinaia di ambientalisti. Qual è la causa di questo attentato e chi è la mano che vi si nasconde dietro? Dall’altro lato, invece, a Maggie viene proposto un incarico sotto copertura direttamente dal suo Vicedirettore, cos’altro succederà adesso?

Cosa nascondeva Nicole?

Nel nuovo episodio di FBI 2, il pubblico scoprirà che qualcuno ha aperto il fuoco su un gruppo di manifestanti alle prese con gli slogan sui pericoli del cambiamento climatico. La manifestazione stava andando via tranquilla quando qualcuno aprì il fuoco su di loro da un’auto e così il caso finì sulla scrivania dell’FBI. Ben presto scoprirono che due persone erano state ferite. Uno è stato ucciso e un altro è rimasto ferito. Hanno anche appreso che il tiratore ha sparato tre colpi e forse ha preso di mira i manifestanti perché cercavano una persona in particolare. Il ragazzo rimasto ferito sembrerà pulito agli occhi dei nostri agenti ma lo stesso non si potrà dire dell’altra persona, la vittima rimasta uccida, Nicole Mitchell, colpita due volte su tre colpi, e quindi unica destinataria di questo attentato. Ma chi è Nicole e cosa nascondeva? Inizieranno da qui le domande degli agenti che dovranno risolvere il caso.



