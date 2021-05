FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi 1 maggio: Oltre il limite

FBI 3, anticipazioni episodio oggi, 1 maggio

Nell’episodio di stasera dell’FBI 3, qualcuno ha piazzato un’autobomba. Questo è quello che ci sarà al centro del nuovo episodio della serie in onda oggi, 1 maggio, su Rai2 nonostante le festività. L’autobomba è stata fissata su un’auto che trasmetteva un messaggio anticapitalistico e il messaggio è stato ripetuto più e più volte fino a quando l’attentatore non ha fatto esplodere la bomba uccidendo ben tre persone e toccherà ai nostri agenti mettere insieme i pezzi di questo attentato e anche di chi ci si nasconde dietro. Le tre persone uccise erano i destinatari della bomba oppure si trovavano lì per caso? La prima cosa da fare è scavare nelle loro vite e trovare i loro punti comuni e così scopriamo che Mike Heller ha lavorato nel settore immobiliare, che Janet White era un’infermiera e che Benjamin Lopez era uno studente di legge, e allora da cosa sono legate?

Nel nuovo episodio di FBI 3 scopriremo che le tre vittime erano tutte razze diverse con background diversi e quindi avrebbero potuto essere prese di mira, tuttavia è probabile che i tre si trovassero nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’FBI è stato chiamato per questo caso e subito viene a galla il primo sospetto abbastanza velocemente. Si tratta di Nicholas Katz che gironzolava nel quartiere e ha inviato un messaggio pochi istanti prima che la bomba esplodesse. Davvero un professore di scienze politiche alla New School può aver fatto esplodere la bomba per dimostrare un messaggio? Gli agenti hanno fatto irruzione in casa e a quel punto hanno scoperto che Katz stava aspettando nel quartiere la sua ex ragazza perchè dovevano incontrarsi per cena ma lei non si è mai presentata all’appuntamento. Allora dove sta la verità e chi può confermare il suo alibi? La sua questione è tutt’altro che risolta ma il resto lo scopriremo solo questa sera quando il nuovo episodio della serie andrà in onda per un sabato ad alta tensione.

