FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi, 20 marzo: un agente assassinato

FBI 3, anticipazioni episodio oggi, 20 marzo

FBI 3 continua la sua ricorsa andando a cavallo di questi nuovi episodi che andranno avanti, salvo cambiamenti, fino a fine aprile. Le novità in arrivo sono tante mentre i fan attendono con ansia di capire cosa ne sarà oggi della loro serie preferita quando tornerà in onda su Rai2 con l’episodio dal titolo La strategia del bugiardo, il numero 3 della stagione. Un agente di polizia del NYPD è stato assassinato. È stato colpito e ucciso mentre stava controllando il traffico, una mansione di di routine. L’agente Sanchez non ha acceso la telecamera che portava addosso finché non si è avvicinato al guidatore e sembra chiaro che poteva essere una persona che conosceva bene ma perché ha cercato di estrarre la pistola? L’uomo gli sparato prima che potesse farlo a sua volta e così l’agente Sanchez è morto. Sarà l’episodio in onda questa sera a dover far luce su quanto è accaduto.

Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 20 marzo: Frank sotto accusa?

Chi ha ucciso l’agente Sanchez?

Le anticipazioni rivelano che l’agente è morto in FBI 2 perché l’auto che ha accostato trasportava Antonio Vargas, l’uomo a capo del cartello di Durango, responsabile di circa un terzo delle droghe che uscivano in Messico e quindi ricercato da tutti. L’FBI lo voleva perché era responsabile della tortura e dell’omicidio di uno di loro e questo lascia pensare che il comportamento dell’agente morto potesse essere legato a questo. Ad aiutare i nostri agenti nella ricerca della verità ci pensa un testimone che ha chiamato i servizi di emergenza dopo aver sentito gli spari e, sebbene fosse troppo tardi per salvare l’agente Sanchez, è stato utile in altri modi perché ha visto l’auto, una berlina nera e le prime tre lettere della targa dicevano KFC proprio come il ristorante. Come finirà adesso la ricerca dell’assassino?

LEGGI ANCHE:

The Good Doctor 4/ Anticipazioni episodio oggi 19 marzo: Claire di nuovo nei guai?The Resident 2/ Anticipazioni episodi oggi 19 marzo: Nic e Conrad si lasciano?

© RIPRODUZIONE RISERVATA