FBI/ Anticipazioni 19 luglio: un nuovo attentato in città?

FBI, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 19 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di FBI in replica. Saranno il 14° e il 15°, dal titolo “Smascherato” e “Terra bruciata“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un nazionalista bianco viene ucciso in albergo con una molotov, provocando altri dodici feriti con l’inalazione dei fumi. OA (Zeeko Zaki)) e Maggie (Missy Peregrym) analizzano la scena del crimine a caccia di indizi sulla vittima, Nathaniel Bain. Dato che l’attivista faceva parte del campus, i due agenti raggiungono il posto e OA scopre che nahce la sorella sta protestando.

Vengono coinvolti però in una sparatoria, ma riescono a localizzare il criminale. Chiedono poi informazioni su Claire, una studentessa collegata agli attivisti e che è tornata a Londra da qualche tempo. Nonostante il rifiuto di OA, la sorella Amira () partecipa alle indagini: finge di aver bisogno di aiuto per cercare New Sawn, un gruppo politico del campus. La pista poi si sposta su Conner, il figlio del Rettore, che ammette al padre di essere coinvolto. Poco dopo, Maggie salva l’uomo prima che possa suicidarsi. Grazie a Conner si scopre che il dinamitardo è un professore del college, che viene catturato dopo una breve fuga.

In seguito ad una rapina in banca, i federali si concentrano su una ragazza che fa parte della banda e scomparsa mesi prima. Si scopre però che è una vittima coinvolta dai duerapinatori con una serie di minacce. Il cassiere rivela invece che i ladri gli hanno consegnato un biglietto in cui affermavano di sapere dove si trovava suo figlio. La Crimini Maggiori riferisce poi che non si tratta di una rapina isolata: lo stesso modus operandi è stato usato in altri crimini. Grazie ai proiettili usati, si risale fino a Matt Tolan, arrestato per una rapina avvenuta cinque anni prima e rilasciato da poche settimane.

L’uomo però rivela che l’arma appartiene a Patrick, un suo vecchio complice. Intanto, Valentine riferisce a Kristen di aver avuto una discussione con l’ex moglie su loro figlio. In seguito ad una nuova rapina, Patrick e Julia incatenano Katherine, che viene salvata da Jubal. Quando i due ladri vengono fermati, Patrick cerca di sparare alla complice, ma Julia colpisce per prima.

FBI, ANTICIPAZIONI DEL 19 LUGLIO 2020

EPISODIO 14, “SMASCHERATO” – Un uomo viene ucciso da uno sconosciuto che lo ha inseguito in un parco. La squadra scopre che la vittima è un giornalista di nome Rob McCann: vicino al corpo vengono trovate delle strane scritte. Maggie e OA, con l’aiuto di un amico editore, scoprono che qualcuno ha additato la vittima come parassita in un forum online. Dana intanto collega il caso ad uno simile avvenuto un anno prima, ma la vittima era un senatore. Grazie ad un testimone, si scopre che McCann è stato seguito da Will Patterson, un insegnante universitario. Il sospettato tuttavia è già morto.

EPISODIO 15, “TERRA BRUCIATA” – Il CEO di un’azienda viene fatto saltare in aria con un pacco bomba mascherato da regalo. Il marito della vittima, Veronica, rivela che la donna ha licenziato un certo Nick Frost alcuni mesi prima. L’uomo aveva reagito in modo aggressivo e aveva minacciato di rovinarle la vita. Durante l’interrogatorio, Nick viene scagionato dalle accuse, anche se rimane indifferente al delitto. Le analisi sull’ordigno invece rivelano la presenza di alcuni frammenti d’oro collegati ad alcuni gemelli, un regalo di Veronica ai suoi dipendenti. Intanto un’altra bomba esplode in un bar e viene ucciso un dipendente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA