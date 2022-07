FBI Most Wanted 2/ Anticipazioni 14 luglio: LaCroix a caccia di un killer vendicativo

FBI Most Wanted 2, anticipazioni episodi 14 luglio: LaCroix e il team a caccia di un killer vendicativo

Nuovo appuntamento con FBI Most Wanted 2, in onda stasera su Italia1. Le anticipazioni degli episodi che vedremo il 14 luglio ci rivelano che Jess e il suo team andranno alla ricerca di un pericoloso quanto vendicativo serial killer. Inoltre, la squadra accoglierà un nuovo membro, che potrebbe creare qualche sconvolgimento all’interno. FBI Most Wanted è la serie spin-off di FBI e si concentra sulla divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali presenti nella lista dei più ricercati dal Bureau. A capo del team c’è l’agente speciale e supervisore Jess LaCroix, esperto tracker e profiler interpretato da Julian McMahon.

Il primo episodio di stasera è il 2×07 dal titolo Biglietto vincente. Secondo le anticipazioni, LaCroix e la sua squadra indagheranno su Travis Russel, accusato dell’omicidio di una donna che aveva vinto alla lotteria poco tempo prima. Il criminale riesce a fuggire proprio il giorno della prima udienza del processo e quindi il team è sulle sue tracce. L’uomo è un individuo molto pericoloso, e intende vendicarsi di tutti coloro che si sono approfittati di lui.

FBI Most Wanted 2, anticipazioni: arriva Ortiz nella squadra di LaCroix

La serata con FBI Most Wanted 2 prosegue con l’ottavo episodio della seconda stagione intitolato Scomparso nel nulla. Le anticipazioni ci rivelano che la squadra di LaCroix accoglie un nuovo agente di nome Ivan Ortiz che viene subito coinvolto nella prossima missione della Task Force Fuggitivi. LaCroix e i suoi uomini sono alla ricerca di Caleb, un bambino scomparso in seguito al brutale omicidio di sua madre e di sua nonna. Le indagini conducono gli agenti da un certo Samuel, che tempo prima era stato accusato e poi assolto dall’accusa di aver rapito e ucciso un altro bambino quasi coetaneo del piccolo…

