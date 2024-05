F.B.I sesta stagione/ Anticipazioni 18 maggio 2024: la squadra avrà a che fare con un pericoloso terrorista

F.B.I: riassunto della puntata precedente, le ultime anticipazioni

La sesta stagione della fiction, creata da Dick Wolf, ritorna a seguire nuovamente i brillanti membri dell’ufficio federale di New York. Ma cosa ci rivelano le anticipazioni di F.B.I? Il quinto episodio della serie, la puntata, infatti, si apre con una situazione critica in cui un direttore di un centro migranti di Brooklyn, Sawyer, e sua moglie incinta, vengono rapiti e tenuti in ostaggio. Le indagini di Maggie Bell e OA Zidan, chiamati a gestire la crisi, individuano il rapitore: Hector Ramirez, un ex poliziotto messicano e padre disperato. La figlia Maria, infatti, è scomparsa dal centro di accoglienza di Sawyer e credendo erroneamente che quest’ultimo sia coinvolto, tiene lui e la moglie in ostaggio. Maggie si offre volontaria per prendere il posto degli ostaggi e Ramirez accetta.

La squadra, intanto, è riuscita a localizzare Maria, tenuta prigioniera da Jared Gamble, un pedofilo che lavorava proprio nel centro immigrati di Sawyer. Omar riesce a far parlare Ramirez con la figlia, ritrovata sana e salva. Dopo aver realizzato il suo errore, l’uomo si consegnerà alle autorità. Senza alcun dubbio, Maggie è il cardine di questo episodio. Oltre a mettersi in gioco, vive una significativa evoluzione personale. Rivolgendosi all’amica Jessica Blake, le confida il proprio desiderio di diventare madre single, prendendo atto sia dei sacrifici, che delle gioie che ciò comporterebbe.

F.B.I: anticipazioni episodio del 18 maggio 2024

Il nuovo episodio di F.B.I andrà in onda il prossimo sabato 18 maggio 2024. Il titolo della puntata sarà Imprevisto e vedrà coinvolta nuovamente Maggie. La squadra federale avrà qui a che fare con un terrorista che uccide le persone con la ricina gassosa. L’episodio, infatti, si apre con la morte di Angela Lane, una dipendente del Bureau of Land Management, rimasta intossicata nella metropolitana. Poco dopo, un’altra donna, Sharon Williams, muore avvelenata per le stesse cause.

Le anticipazioni di F.B.I svelano che le indagini condurranno a un gruppo di attivisti ambientali, poichè Landon e Anthony, due ex membri, hanno deciso di ricorrere alla violenza per perseguire la loro causa. Il primo, che non farà in tempo a scappare, verrà preso in custodia. La squadra riuscirà a impedire ad Anthony di compiere un altro attentato? Inoltre, bisogna far fronte anche a un notevole colpo di scena. Durante la perquisizione a casa di Landon, Jessica Blake avrà un aneurisma e necessiterà di un delicato intervento chirurgico. Sopravviverà?

Il nuovo episodio di F.B.I analizzerà ancora più a fondo il personaggio di Maggie. La caccia all’ecoterrorista che uccide le sue vittime con la ricina, infatti, le evocherà brutti ricordi del passato. Riuscirà a far fronte a queste vicissitudini?

Nelle scorse puntate, inoltre, Maggie ha ritrovato in Jessica Blake un’amica e ottima confidente. Dopo aver considerato la fecondazione in vitro come opzione perfetta per avere un figlio, si ritrova momentaneamente e improvvisamente a prendersi cura di Ella, la giovane figlia di Jessica. Come affronterà questa nuova sfida? Infine, dopo la recente conclusione della storia con Nestor, potrebbe arrivare un nuovo uomo nella vita di Maggie. Ma questo sarà davvero ciò che desidera?

