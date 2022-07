FBI Most Wanted 2/ Anticipazioni 21 luglio: Kenny cerca giustizia per un suo amico

FBI Most Wanted 2, anticipazioni episodi 21 luglio: LaCroix indaga su un serial killer di sportivi

Nuovo appuntamento con FBI Most Wanted 2, in onda stasera 21 luglio su Italia1 con due episodi inediti. La serie è lo spin-off di FBI e si concentra sulla divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali presenti nella lista dei più ricercati dal Bureau. Le anticipazioni dell’episodio 2×09 dal titolo One-zero ci rivelano che LaCroix e il suo team si metteranno a indagare sul caso di un serial killer che sembra colpire solo giovani e aitanti sportivi.

Raccogliendo i vari indizi sulle scene del crimine, la squadra si rende conto che l’assassino utilizza lo stesso modus operandi da anni: infatti sul luogo dell’omicidio lascia sempre un graffio rosso sangue, come a simboleggiare la sua firma. Intanto, Hana torna al lavoro dal suo congedo medico dopo essere stata operata in seguito a un colpo di fucile che le era stato inferto.

FBI Most Wanted 2, anticipazioni 21 luglio: Kenny aiuta un suo caro amico in coma

La serata con FBI Most Wanted 2 prosegue con l’episodio 2×10 intitolato Testa di serpente. Le anticipazioni ci rivelano che Kenny si metterà a trovare l’autore dell’aggressione a un suo caro amico, chiedendo il permesso a LaCroix di occuparsi di questo delicato caso. Matthew è infatti in coma farmacologico dopo aver subito una feroce aggressione in un parco.

Purtroppo gli indizi per risalire al colpevole sono parecchio scarsi, e le prime indagini sul caso rivelano che potrebbe essersi trattato di un caso di spaccio. Kenny conosce Matthew ed è sicuro che il suo amico sia pulito, quindi chiede a LaCroix il permesso di occuparsi delle indagini per vederci chiaro, pur consapevole che potrebbe essere troppo coinvolto nel caso. Infine, dopo un incontro inaspettato, Jess mette in discussione la sua relazione con Sarah…

