FBI Most Wanted 3/ Anticipazioni 11 agosto: Kenny in bilico tra la vita e la morte

FBI Most Wanted 3, anticipazioni episodi 11 agosto: Kenny lotta tra la vita e la morte

Al via FBI Most Wanted 3, nuova stagione della serie action incentrata sulla Fugitive Task Force guidata dall’agente esperto Jess LaCroix. L’11 agosto si concluderà la seconda stagione con un finale al cardiopalma, seguito dalla messa in onda del primo episodio della terza stagione. Secondo le anticipazioni, Kenny e Jess saranno coinvolti in un inseguimento che porterà a delle tragiche conseguenze per uno di loro.

Nell’episodio 2×15, nonché finale di stagione, intitolato L’infiltrato, un agente speciale dell’Ufficio dell’Ispettore Generale chiede l’aiuto di LaCroix e della Fugitive Task Force per localizzare un agente della DEA che risiede in Tennessee, poiché sospettano che possa essere diventato un infiltrato. Questo porta la squadra a scoprire un giro di droga. Sarah si chiede se sia stata frettolosa ad andare a vivere con Jess e Tali. Le cose precipitano quando l’ex marito di Sarah, che è stato rilasciato su cauzione, si presenta a casa di Jess con una pistola e un colpo di proiettile colpisce Kenny…

FBI Most Wanted 3, anticipazioni 11 agosto: LaCroix e la squadra iniziano una caccia all’uomo

Nel primo episodio di FBI Most Wanted 3 dal titolo Oltre le apparenze, Jess e la squadra cercano di riprendersi dopo il terribile sparo a Kenny, che lotta tra la vita e la morte. L’episodio fa parte di un evento crossover con le altre serie legate al franchise di FBI, quali FBI e FBI International, i cui personaggi debuttano proprio stasera.

Intanto, LaCroix, insieme all’agente speciale OA Zidan, vengono incaricati da Isobel di dare la caccia a un sospettato che potrebbe essere la mente dietro a un giro di traffico sessuale. Durante le indagini, si imbattono nell’agente speciale Kristin Gaines dell’ufficio di Miami e scoprono che il loro sospettato era in realtà coinvolto in qualcosa di molto più grande di quanto avessero immaginato…

