FBI Most Wanted/ Anticipazioni episodi 5 agosto: Julian McMahon star della serie

FBI Most Wanted, anticipazioni episodi oggi, 5 agosto

Ad un anno di distanza, sbarca in Italia FBI Most Wanted, la serie ideata da Renè Balcer con protagonista Julian McMahon. L’appuntamento è fissato per oggi dalle 21.30 circa con ben quattro episodi, i primi della prima e non unica stagione. Nel primo episodio dal titolo Astinenza conosceremo i protagonisti della serie a cominciare da Jess Lacroix e la sua squadra. Il team è subito a lavoro sulle tracce di un medico latitante. Su di lui pesa un’accusa pesante: l’uomo avrebbe ucciso la moglie, ma sarà vero? Jess e i suoi scoprono subito che il dottore era alle prese con un giro milionario di affari in cui prescriveva farmaci oppiacei ai suoi pazienti tossicodipendenti, le due cose sono legate? Dopo lo spumeggiante inizio, la serie continuerà ad andare avanti per una serata in cui i colpi di scena non mancheranno. In Conseguenze di un trauma, la squadra dovrà intercettare un terrorista improvvisato. Proprio a causa di una sparatoria nella sua scuola, un giovane, rimasto scosso da quanto è accaduto, diventa un terrorista, commetterà davvero un attentato?

DOC NELLE TUE MAN, REPLICA/ Anticipazioni puntata oggi, 5 agosto: problemi per Elisa

FBI Most Wanted, Jess Lacroix a capo di una nuova squadra

Negli ultimi due episodi della serata in compagnia di FBI Most Wanted saremo poi alle prese con una madre pronta a fare giustizia da solo dopo che suo figlio è stato condannato pesantemente per un reato di poco conto, ma quali sono le sue vere intenzioni? Infine, in Vittima del potere, Cleo ha sfruttato l’ingiustizia sistemica contro le persone di colore per ottenere il sostegno del pubblico quando è stata scoperta dai media e questo creerà non poco scompiglio. L’attenzione si sposterà poi su Barnes più che su Cleo. “Cesare” ha rivelato dettagli della sua vita familiare, sposata con una donna e con un bambino piccolo con il tempo trascorso sotto copertura e proprio in quel periodo Barnes ha stretto una relazione che adesso dovrà sfruttare per abbattere Cleo.

LEGGI ANCHE:

Prodigal Son/ Anticipazioni episodi oggi, 4 luglio: il padre di Malcolm nei guai?Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi 4 agosto: il ritorno di Gabby

© RIPRODUZIONE RISERVATA