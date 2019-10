Fca e Psa verso la fusione/ Sarà il 4° polo mondiale con 8.7 mln di veicoli prodotti

Manca solo l’annuncio ufficiale ma di fatto Fca e Psa hanno portato a termine la fusione. Il gruppo Fiat & Chrysler, si fonde così con il polo capitanato da Peugeot, dando vita alla quarta alleanza mondiale nel settore delle automobili (circa 8.7 milioni di automobili prodotte ogni anno). Ad annunciare la chiusura dell’accordo, un comunicato diffuso nelle scorse ore dai due gruppi, che spiega: «Le discussioni in corso – si legge sull’edizione online de IlSole24Ore.it – aprono la strada alla creazione di un nuovo gruppo di dimensioni e risorse globali, detenuto al 50% dagli azionisti di Groupe PSA e al 50% dagli azionisti di FCA». Si stima che la nuova sinergia permetterà di unire le rispettive competenze dei due poli, dando l’assalto in particolare al settore delle automobili elettriche, e generando circa 3.7 miliardi di euro senza chiudere alcuno stabilimento. «Questa convergenza – le parole di Carlo Tavares, la futura guida del nuovo polo – crea un significativo valore per tutti gli stakeholder e apre a un futuro brillante per la società risultante dalla fusione».

FUSIONE FRA FCA E PSA: LA SODDISFAZIONE DI MANLEY

Così invece Mike Manley, il ceo di Fca: «Sono contento di avere l’opportunità di lavorare con Carlos e il suo team su questa aggregazione che ha il potenziale di cambiare il settore. Abbiamo una lunga storia di cooperazione di successo con Groupe PSA e sono convinto che, insieme a tutte le nostre persone, potremo creare una società leader nella mobilità a livello globale». La nuova multinazionale avrà sede in Olanda e sarà quotata a Parigi, Milano e New York, mantenendo le sue attuali sede operative in Francia, Italia e Stati Uniti. Il nuovo board di Fca-Psa sarà composto da undici membri di cui cinque “francesi” e sei “italo-americani”, con Carlo Tavares amministratore delegato, mentre John Elkann resterà il presidente, anche se con la sua Exor vedrà un dimezzamento della partecipazione, passando dall’attuale 29% al 14.5. Grazie a questa fusione i due gruppi amplificheranno la loro forza sui mercati europei, nordamericani e sudamericani, mentre l’Asia resterà ancora marginale.

