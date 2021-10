FDI, ELETTI NAPOLI 2021/ Risultati Comunali nomi preferenze: passa Giorgio Longobardi

RISULTATI COMUNALI NAPOLI 2021: PREFERENZE FDI

Il risultato deludente conseguito da Catello Maresca, sconfitto al primo turno delle elezioni comunali Napoli 2021 da Gaetano Manfredi, premiato soltanto dal 21,87% degli elettori, fa sì che il bottino di consigliere di opposizione in capo al centrodestra sia scarno.

Bisogna infatti considerare che sia Antonio Bassolino, sia Alessandra Clemente prenderanno dei seggi in Consiglio comunale: ciò significa che partiti come Fratelli d’Italia, facenti parte della coalizione di centrodestra, vedranno i loro eletti ridursi drasticamente. Quando mancano due sezioni per poter dichiarare lo spoglio concluso, la ripartizione dei seggi parla di un solo consigliere eletto per i meloniani. Se questa previsione fosse confermata, il prescelto dovrebbe essere Giorgio Longobardi, che ha ottenuto la fiducia di 1585 elettori. Primo degli esclusi dovrebbe essere invece Gennaro Castiello con 1169 voti. Terzo posto per Diego Militerni con 982 voti. Qui la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati di Fratelli d’Italia alle Elezioni Comunali di Napoli. (agg. di Dario D’Angelo)

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI A NAPOLI

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Napoli 2021, la situazione di Fratelli d’Italia (FdI) in appoggio al candidato sindaco Catello Maresca vede la sfida tutta interna al centrodestra per ottenere la palma di prima lista alla coalizione nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

Il partito guidato da Giorgia Meloni è una delle 12 liste che sostiene Catello Maresca come candidato sindaco di Napoli. Ecco i nomi dei candidati della lista di FdI: Amabile Marco, Battaglia Gaetano, Brancato Marco, Busiello Gaetano, Caldoro Alessandra, Campese Ornella, Castiello Gennaro, Celio Adelaide, Cenni Leonardo, Comito Danilo, D’Andrea Michele, Di Bisogno Giuliana, Di Napoli Vitale, Esposito Giuseppina, Fedele Anna, Fischmann Boris, Gallo Loredana, Giordano Gennaro

Guariniello Immacolata, Guarino Alberto, Lezzi Lucia, Longobardi Giorgio, Maresca Anna, Militerni Diego, Natale Paola Francesca, Navarra Carmela, Passante Vittorio, Petricciuolo Vincenzoangelo, Picco Patrizia, Proietti Giovanna, Rispoli Luigi, Romano Luigi, Ruscito Rosanna

Salzano Nicola, Santaniello Gianfranco Salvatore, Scherillo Maria, Sifo Sabrina, Tortora Agostino, Varano Valentina, Zazzaro Giovanni.

ELETTI E PREFERENZE FDI ELEZIONI 2016

Alle ultime Elezioni Amministrative Napoli nel 2016 il candidato sindaco di FdI, che non aveva nessun tipo di alleanza con gli altri partiti di centrodestra, era Marcello Taglialatela che aveva ottenuto 5.186 voti con l’1,28%. Oltre che dal partito di Giorgia Meloni era appoggiato dalla lista civica Napoli Terra Nostra. FdI non ottenne nessun seggio. Ora Fratelli d’Italia è cresciuto come partito e in queste elezioni comunali 2021 c’è stata anche una rissa tra due candidati, Pietro Diodato, ex consigliere comunale, e Marco Nonno, consigliere regionale e comunale di FdI. Quest’ultimo fa parte del Gruppo Misto nel Gruppo consiliare insieme ad Andrea Santoro, per la componente politica “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”.

