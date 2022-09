FdI, Programma elezioni politiche 2022/ Da presidenzialismo a legalità: le priorità

Il programma elettorale di FdI è composto da 40 pagine, con tutte le proposte del partito di Giorgia Meloni per l’Italia del futuro. Fratelli d’Italia è in corsa alle elezioni insieme a Lega, Forza Italia e Noi Moderati: il programma quadro della coalizione è stato già diffuso nelle scorse settimane, ma non mancano le proposte “caratterizzanti”. Sono 25 le priorità di FdI, molti i cavalli di battaglia citati nel corso della campagna elettorale.

Il programma elettorale di FdI è “un progetto vivo e concreto, scaturito da una chiara visione per il futuro dell’Italia”, si legge nel testo redatto. L’obiettivo, l’analisi di Fratelli d’Italia è quello di superare la crisi economica e la conflittualità sociale. E’ tempo di cambiare, il monito di Giorgia Meloni: “Fratelli d’Italia ha dimostrato di essere l’unica reale alternativa credibile all’attuale sistema di potere della sinistra”.

ELEZIONI POLITICHE 2022, IL PROGRAMMA ELETTORALE DI FDI: 25 PRIORITÀ

Dal sostegno alla natalità e alla famiglia al Made in Italy, passando per il diritto a una vecchiaia serena e la difesa della libertà e della dignità di ognuno, fino alla ripartenza di investimenti e infrastrutture e alla giustizia giusta e celere: queste sono solo alcune delle 25 priorità segnalate nel programma elettorale di FdI.

Per quanto riguarda il Fisco, il programma elettorale di FdI mette sul tavolo un nuovo patto fiscale. Anzi, qualcosa di più ambizioso: l’inaugurazione di una nuova era nei rapporti tra Fisco e contribuenti, ispirata alla reciproca fiducia e al riequilibrio dei rapporti tra cittadino e Stato. Entrando nel dettaglio, Fratelli d’Italia cita la riduzione della pressione fiscale, la tassa piatta e la lotta all’evasione fiscale.

BLOCCO NAVALE E PRESIDENZIALISMO: DUE “FIORI ALL’OCCHIELLO” DEL PROGRAMMA DI FDI

Grande attenzione nel programma elettorale di FdI va all’immigrazione e al capitolo sicurezza. “Le nostre città sono degradate e invivibili”, la denuncia del partito di Giorgia Meloni: “Periferie e centri storici sono teatro di occupazioni abusive, violenze e spaccio. Occorre una svolta politica forte per garantire la legalità nei nostri confini, riqualificare i nostri territori e rafforzare il tessuto sociale ed economico nazionale”. Oltre al già discusso blocco navale, Fratelli d’Italia punta sulla difesa dei confini nazionali ed europei con il controllo delle frontiere e il blocco degli sbarchi.

Un altro dei cavalli di battaglia del programma elettorale di FdI è il presidenzialismo. Giorgia Meloni punta forte su questa riforma per riportare stabilità nella politica italiana e per assicurare un rapporto diretto tra cittadini e chi guida il governo. Infine, il rilancio del Paese in Europa e nel mondo: “Culla della civiltà occidentale, potenza economica e culturale, Stato fondatore dell’Unione europea e dell’Alleanza Atlantica: dopo troppi anni di marginalità sotto i governi di sinistra, l’Italia deve tornare protagonista in Europa, nel Mediterraneo e nello scacchiere internazionale”.

