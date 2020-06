Federer operato al ginocchio/ 2020 finito per Re Roger: “Torno al top nel 2021”

Pubblicità

Non è ancora cominciata (e anzi in questi giorni si discute per la ripartenza) la stagione 2020 del grande tennis, ma per il numero 4 al mondo Roger Federer non se ne riparlerà fino al 2021 di tornare in campo. Come pure ha raccontato ai suoi fan lo stesso tennista svizzero attraverso i social: dopo infatti aver subito un piccolo intervento al ginocchio destro nelle prime settimane di febbraio, il fuoriclasse di Basilea è stato costretto a rimettersi di nuovo sotto ai ferri per un nuovo intervento chirurgico, non complesso, ma che comunque costringerà lo stesso Federer a rimanere a lungo lontano dai campi di gioco. Re Roger, 39 anni il prossimo 8 agosto, dopo pure l’ultimo guaio fischio non vuole precorrere i tempi, rischiando un nuovo crac: meglio attendere e recuperare con la giusta calma dal problema al ginocchio destro per poi dare il massimo nella prossima stagione, nel 2021, dove pur lo svizzero inseguirà il suo ultimo sogno, ovvero l’oro olimpico ai Giochi di Tokyo.

FEDERER DI NUOVO OPERATO AL GINOCCHIO: STOP FINO AL 2021

Dunque ancora una stagione di stop per Federer: un annuncio che pure triste per tutti i fan del tennista svizzero pure non ci arriva inaspettato, visto che già qualche giorno fa Severin Luthi, da 10 anni nello staff di Re Roger, aveva affermato che il suo recupero procedeva molto lentamente, dopo l’intervento subito a febbraio 2020 al finocchio destro. Non solo: ancor prima lo stesso Federer aveva affermato di non allenarsi per il momento, ben dubbioso che la stagione 2020 del tennis potesse comunque ripartire a breve dopo la pandemia da coronavirus. Segnali di avvertimento dunque, che hanno avuto infine conferma nelle ultime parole di Federer, affidate a Twitter: “Cari tifosi, spero che stiate bene e in forma. Alcune settimane fa ho avuto una battuta d’arresto durante la mia fase iniziale di riabilitazione che mi ha costretto a una nuova rapida artroscopia del ginocchio destro. Ora, proprio come avevo fatto nella stagione 2017, ho intenzione di prendere il tempo necessario per essere pronto al 100% per giocare al mio livello. Mi mancheranno i miei fan e i tornei ma devo guardare avanti per essere pronto all’inizio della stagione 2021”.





