Federica Apicella, moglie Biagio Izzo/ Due figli Martina e Raffaele e quell’omonimia…

Federica Apicella è riuscita a portare Biagio Izzo all’altare per la seconda volta. Il noto comico napoletano infatti aveva già alle spalle un matrimonio e nel 2008 ha detto ‘sì’, in seguito ad un lungo fidanzamento con Federica. Dalla loro unione sono nati poi due figli, Martina e Raffaele. Originaria di Napoli, la Apicella non ha mai avuto nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, nonostante la sua omonimia con l’attrice di Un posto al sole. Fatta eccezione per quel provino a Telegaribaldi che ha permesso alla coppia di incontrarsi e innamorarsi. Un casting guidato proprio da Izzo, che ha deciso di prendere le redini della situazione per scelgiere la candidata ideale. All’epoca il comico era ancora legato alla prima moglie, da cui ha avuto le due figlie Alessia e Valeria. Oggi, sabato 18 luglio 2020, Biagio Izzo sarà inoltre presente a La sai l’ultima?, che Canale 5 trasmetterà in prima serata. Il mestiere tra l’altro ha sempre spinto il comico ad uscire spesso fuori di casa, tanto da fare i conti con un grande senso di colpa. “Lavoro troppo. E il mio più grande rammarico è quello di non riuscire a fare il padre e il nonno come vorrei”, ha detto tempo fa al settimanale Nuovo, “Ho sempre pensato che gli artisti non dovrebbero avere una famiglia, perché purtroppo mancano del tempo necessario da dedicare alle persone care”.

Federica Apicella, moglie Biagio Izzo: il mistero come cavallo di battaglia

Federica Apicella ha fatto del mistero il suo cavallo di battaglia: la moglie di Biagio Izzo non ha mai amato i riflettori e dopo un breve periodo in tv, ha deciso di tenersi alla larga dal piccolo schermo. Nessuna foto con il marito nemmeno sui social: Federica ha scelto di tenere il suo volto in ombra, forse per evitare di fare la First Lady. Bella e bionda, lei ha sempre preferito calcare le passerelle e farsi strada come modella. Non è facile però trovare sue foto in giro per il web, fatta eccezione per gli scatti realizzati in occasione del suo matrimonio con Izzo. Immersi nell’atmosfera magica del castello di Maschio Angioino di Napoli, la coppia ha scelto di avere al proprio fianco Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, presenti durante la cerimonia. Entrambi vestiti di bianco, lei con un piccolo velo a coronare la chioma, il sorriso bianco e smagliante. Poi più nulla. Per qualche tempo Federica ha bazzicato nei meandri virtuali di Twitter, dove ha condiviso alcuni post sul marito e qualche scatto privato con le amiche. La parentesi social però è durata davvero molto poco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA