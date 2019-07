La sai l’ultima? Digital Edition, finale/ Diretta, vincitore e ospiti: Gerry Scotti, Frassica e Pucci

Venerdì 26 luglio, in prima serata su canale 5, grande appuntamento con la finalissima de La sai l’ultima Digital Edition. Al timone dell’utima puntata con lo show dedicato alle barzellette ci sarà, come sempre, Ezio Greggio che avrà al suo fianco tutti i protagonisti della nuova edizione dello show Mediaset che ha conquistato il pubblico nonostante il grande caldo. La sefiminale, infatti, che ha visto come ospiti Paolo Bonolis e Maurizio Mattioli, è stata seguita da 2.521.000 spettatori pari al 15.6% di share. Un risultato importante che Mediaset spera di raggiungere anche con la finalissima. Oltre ai barzellettieri, anche questa sera ci saranno degli ospiti importanti. Cosa accadrà, dunque? Andiamo a scoprirlo insieme.

Ospiti della finale de “La sai l’ultima? Digital Edition”

Come nei precedenti appuntamenti, anche la finale de La sai l’ultima – Digital Edition, avrà degli ospiti speciali che avranno il compito non solo di aiutare le rispettive squadre di barzellettieri, ma anche di divertire il pubblico in studio e quello a casa. Il primo grande ospite della serata sarà Gerry Scotti che ricoprirà anche il ruolo di presidente di giuria. Insieme al re dei game show, inotre, ci saranno due grandi comici come Pucci che regalerà un esilarante siparietto e Nino Frassica che, nel corso degli anni, ha dimostrato di essere un attore in grado di interpretare qualsiasi ruolo.

“La sai l’ultima? Digital Edition” finale: chi vincerà?

La gara tra barzellettieri è ormai giunta all’epilogo. In quest’ultima puntata i migliori rappresentati delle tre squadre capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli), si sfideranno a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia. Come sempre, ci saranno diverse manches, al termine delle quali la giuria, presieduta da Gerry Scotti e composta da Nino Formicola; Valentina Persia; Alessandro Paci; Geppo Show (Simone Metalli) voterà il proprio preferito fino ad eleggere il vincitore. Anche nella puntata finale non mancherà Romina Pierdomenico, volto femminile del programma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA