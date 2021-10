Federica Apicella, moglie e figli Biagio Izzo/ Lui: “è il perno della mia famiglia”

Federica Apicella, Martina e Raffaele sono la moglie e i figli di Biagio Izzo, il comico e attore concorrente della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show 2021’, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. Un grande amore quello che lega l’attore e comico a Federica conosciuta a Napoli per essere figlia di un famoso parrucchiere dalla zona. Dalla loro unione sono nati anche due figli: Martina e Raffaele. Ma chi è Federica Apicella? Conosciamo meglio la seconda moglie di Biagio Izzo. Federica è nata a Napoli e in passato ha lavorato come modella. Oggi è un’attrice, anche se non è famosa come il marito che ha raggiunto la grandissima popolarità grazie alla tv.

I due sono accomunati dall’amore per la recitazione e il mondo dello spettacolo e non solo. Biagio e Federica si sono conosciuti molto tempo prima delle nozze; anzi quando hanno deciso di sposarsi vivevano già insieme da diversi anni e avevano già avuto i due figli.

Federica Apicella e Biagio Izzo: “ho una moglie meravigliosa”

Federica Apicella e Biagio Izzo sono più innamorati che mai. La coppia si è conosciuta proprio grazie alla tv. Proprio così, la ex modella si è recata ad un provino per partecipare al programma cult Tele Garibaldi. In quell’occasione Biagio Izzo è rimasto piacevolmente colpito dalla bellezza e dalla bravura di Federica. Un vero e proprio colpo di fulmine anche se l’attore e comico all’epoca era ancora sposato con la prima moglie, madre delle due figlie Alessia e Valeria.

Sta di fatto che da quel preciso momento, Izzo non ha più smesso di pensare alla sua bella Federica. Nel curriculum della Apicella segnaliamo diversi lavori come attrice per cortometraggi, ma anche cinema e fiction. Qualche esempio? A partire dal cortometraggio “Crossing” alla fiction “Un posto al sole d’estate 2” fino a “Medicina generale 2”. Biagio Izzo solo in un’occasione ha parlato di lei dicendo: “ho una moglie meravigliosa che è il perno sul quale ruota la mia famiglia”.

