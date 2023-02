Federica Calemme: “Con Gianmaria tutto a gonfie vele”/ Figlio? Non lo escludo ma…”

Federica Calemme: “Con Gianmaria conviviamo”

Federica Calemme, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata ospite a The Pipol Gossip per parlare della sua relazione con Gianmaria Antinolfi. Il loro amore è nato all’interno della Casa e perdura ancora oggi a un anno dalla fine del reality show.

Federica Calemme svela: “Stiamo ancora insieme, sono stata fortunata in amore. Ho trovato l’uomo con cui convivo attualmente“. Poi continua: “Una relazione all’interno della casa è dura, nel senso, ci si vede quotidianamente in qualsiasi modo, è difficile mantenere i nervi saldi. Io non mi trovavo molto a mio agio con la casa, perchè non è semplice convivere con venti persone che non conosci quindi mi sentivo un po’ fuori luogo. ” Insomma, la loro storia procede a gonfie vele con tanto di convivenza.

Gianmaria Antinolfi "Gf Vip? Non ci tornerei"/ "Per me esperienza, per altri lavoro"

Federica Calemme sulla maternità: “Per ora non ci stiamo lavorando”

Federica Calemme, ospite a The Pipol Gossip, ha svelato la convivenza con Gianmaria Antinolfi e che il loro amore è saldo. A questo punto, arriva per lei la domanda su un possibile “bebè in arrivo” nell’immediato futuro, ma la modella frena l’entusiasmo: “Figlio? No, non ci stiamo lavorando se verrà capiterà stiamo pensando entrambi al lavoro e alla carriera.”

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme "noi molto riservati"/ Dopo la proposta di Basciano a Sophie...

Nonostante le sue priorità attualmente siano altre, la bella modella ed ex gieffina non esclude la possibilità di avere un figlio in futuro: “Non lo escludo, anche perchè ho 27 anni sono diventata grandicella.” Non rimane che aspettare, dunque, ma i presupposti per un amore duraturo ci sono tutti nonostante i gossip sul loro conto. La stessa Sophie Codegoni si era ricreduta della relazione tra Federica e Gianmaria e ha chiesto scusa alla coppia.

LEGGI ANCHE:

Calemme e Antinolfi duro attacco a Ciavarro e Incorvaia/ "Alfonso padrino no perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA