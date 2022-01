Federica Calemme critica Gianmaria Antinolfi/ “Non doveva affrettare le cose e…”

Federica Calemme critica Gianmaria Antinolfi. Federica aveva deciso di chiudere la frequentazione ma la decisione non è per niente piaciuta all’imprenditore che ha preso le distanze. La ragazza ha parlato con Giacomo Urtis e Sophie Codegoni della situazione che si è creata con Antinolfi e non ha nascosto la sua delusione: “Lui lo sapeva, ha un atteggiamento da ragazzino. Me lo aspetto da un ventenne non da uno della sua età. Non mi rivolge la parola. […] Sono stata 25 anni senza Gianmaria, posso continuare tranquillamente”. Giacomo allora le ha chiesto quali domande si ponga vedendolo in questo stato. Federica ha espresso le sue perplessità ritenendo che Antinolfi abbia voluto correre troppo: “Secondo me non doveva affrettare le cose. Lo dico anche per lui. Esporsi così tanto subito. Mi sento in colpa perché mi dispiace ferirlo. Vedendolo più avanti di me, è normale che mi dispiace dargli una batosta pensando anche al percorso che ha fatto qui dentro. Però, non trovo coerenti i suoi atteggiamenti”.

Federica Calemme choc riapre a Gianmaria!/ Signorini l'avverte "fuori non hai nessuno"

Qualche giorno fa, Federica Calemme aveva ammesso di non essere particolarmente presa da Antinolfi pur ammettendo che tra loro ci fosse una particolare empatia. Antinolfi però non l’aveva presa bene: “Fammi fare le mie valutazioni, chiarisciti le idee e io prendo le distanze… Avvicinati tu a me quando hai voglia. Allontanarmi da Sophie è stato molto semplice perché mancava quella naturalezza che ho avuto con te, staccarmi da te è molto più difficile”, aveva dichiarato.

Soleil Sorge provoca Gianmaria "Fammi bagnare una volta nella tua vita"/ Lui replica "Sai bene quante volte"

Federica Calemme è fidanzata? Doccia fredda per la bella napoòetana

Solo pochi giorni fa la news del momento era il bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme e nel giro di un battibaleno la coppia è scoppiata lasciando spiazzati proprio tutti, dai concorrenti della Casa del Grande Fratello VIP 2021 al conduttore Alfonso Signorini, dagli opinionisti in studio al web che, febbricitante, incredulo e alla ricerca continua di nuove informazioni, cerca di capire cosa non è andata in questa coppia. In fin dei conti si parla di un bacio, che ha illuso tutti, questo è vero, ma che per la Calemme non è stato il coinvolgimento totale per poter dire e confermare anche a se stessa di volersi buttare a capofitto in una relazione. Federica Calemme tutto ciò lo ha puntualizzato in un dialogo a due con una delle nuove amiche che la Calemme si è fatta nella casa, Nathalie Caldonazzo alla quale ha confessato di essere entrata nel gioco del Grande Fratello per vivere un’esperienza unica nella sua vita, di potersi confrontare con altre persone, anche nei momenti di dialettica accesa, come spesso accade, e una relazione l’avrebbe limitata umanamente in questo percorso.

Gianmaria Antinolfi rischia di strozzarsi al GF Vip/ Incidente a tavola: panico ma...

Federica Calemme ha dichiarato non solo alla Caldonazzo, ma al mondo intero, che vuole giocare in solitudine le sue carte nella Casa, dall’altra parte Gianmaria dice di soffrire tantissimo la situazione perché invaghito e illuso dalla ragazza. Nelle tante affermazioni espresse dall’influencer campana, ci sarebbe anche la news di qualcuno che l’aspetta fuori, una relazione nata da poco che la ragazza vorrebbe coltivare. Di certo chiunque sia l’innamorato della Calemme, non avrà di certo gradito l’instabilità della sua fiamma d’amore che comunque si è lasciata andare a moine nei confronti di Antinolfi, gli ha concesso un bacio ardente, situazioni che non piacerebbero a nessuno. Esiste davvero il sig. Calemme o è solo lo stratagemma mediatico per continuare il gioco in solitudine mettendo da parte un Gianmaria che sino ad ora ha sofferto sempre, così dice, gli abbandoni, come nel caso di Sophie Codegoni, ma che forse avrebbe anche lui il bisogno di rimanere solo e meditare sul suo atteggiamento di corteggiatore più televisivo che sincero, il sospetto esiste anche da parte di altri membri del gruppo, non ultime Miriana, Katia, Soleil.



© RIPRODUZIONE RISERVATA