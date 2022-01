Gianmaria Antinolfi piange per Federica Calemme/ Lei chiude al GF Vip e lui…

Brutto momento per Gianmaria Antinolfi che, in ventiquattro ore, dopo aver toccato il cielo con un dito per essere riuscito a conquistare Federica Calemme, è stato travolto da una nuova delusione sentimentale. Del bacio tra Gianmaria e Federica ha parlato Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021 svelando alla vippona la reazione della persona che la sta aspettando fuori. Pur dichiarandosi single, Federica ha ammesso di aver frequentato una persona prima di entrare nella casa a cui ha ricominciato a pensare dopo la rivelazione di Signorini. Sapere che il bacio con Gianmaria ha scatenato la reazione del ragazzo fuori ha portato Federica a chiudere definitivamente il rapporto con Gianmaria.

“Ha scelto lui. In mezzo giornata ha deciso”, ha spiegato Antinolfi a Sophie Codegoni che ha provato a consolarlo. “Tu credi troppo nell’amore. E’ arrivato il momento di stare un po’ da solo e fare meno”, le ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. A consolarlo, però, sono stati soprattutto prima Miriana Trevisan, Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo e poi Manila Nazzaro.

La delusione di Gianmaria Antinolfi, scaricato da Federica Calemme

Gianmaria Antinolfi, con l’ingresso di Federica Calemme, pensava di aver trovato la ragazza giusta. Tuttavia, dopo i primi dubbi, Federica aveva abbassato le difese lasciandosi andare tra le braccia di Gianmaria per poi fare un passo indietro. Ad Alessandro Basciano, così, Gianmaria ha raccontato la propria delusione. Alessandro prova a consolarlo: “Comunque è sincera, se voleva continuare a giocare non te lo diceva”.

Federica, invece, ha trovato consolazione in Nathaly Caldonazzo. “Capisco che ne parli con un amico per avere un consiglio, ma non mi piace che ora ne parli con tutti”, ha detto Federica. “Secondo me adesso esce davvero”, ha osservato la Caldonazzo. A difendere Gianmaria è stata Lulù che, legatissima a Gianmaria che l’ha sempre aiutata e sostenuta, parlando con la Caldonazzo, ha detto: “Ho saputo di Federica e Gianmaria”, ha detto Lulù. “Ci ha ripensato”, ha replicato Nathaly. “Ci doveva pensare prima”, è stata la conclusione netta di Lulù.

