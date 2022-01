Federica Calemme, dubbi su Gianmaria Antinolfi: flirt finito?/ “Non sono pronta…”

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, il rapporto non decolla ancora

Federica Calemme ha sofferto molto in passato per amore. La modella si è confidata con Gianmaria Antinolfi che da un po’ di giorni è apparso giù di Morale. Federica però non vuole che Gianmaria cambi atteggiamento per compiacerla: “Non ti devi modulare. Nella vita c’è sempre bisogno del giusto compromesso”. Federica Calemme non ama le persone affettuose e questo lato del carattere di Gianmaria la mette in difficoltà. Gianmaria appare amareggiato ma subito dopo chiede a Federica di parlare della sua storia d’amore passata: “Com’è stata la storia che hai vissuto per sei anni?”, le chiede. Federica sentenzia: “Un trauma”. Gianmaria chiede spiegazioni ma Federica Calemme non vuole parlarne. La ragazza ha paura che il suo ex possa presentarsi nella casa del Grande Fratello Vip. Federica aggiunge: “E’ stata una storia lunga, siamo cresciuti insieme. Una storia di alti e bassi perché lui è entrato in competizione, diceva che non sapevo fare nulla e che i miei amici mi frequentavano per convenienza”.

Gianmaria le consiglia di lasciarsi andare ed esprime la sua sul carattere di Federica: “Ti sei costruita una corazza ma tu non sei anafettiva. Sei una persona dolce e affettuosa. Inizia a fidarti delle persone e non rischiare di volare per la paura di cadere e farti male”. La modella cerca di fargli capire che, vedendolo molto più preso, ha paura che lui voglia subito costruire con lei una relazione e questa cosa la spaventa, soprattutto pensando alla storia vissuta in passato. “Io non sono pronta ad affrontare un’altra relazione al momento” aggiunge. Federica appare più tranquilla ma si imbarazza per i complimenti di Antinolfi che le dice: “Sei bella, molto”. I due si stringono in un abbraccio e Antinolfi le dice: “Non voglio andare via da qui senza di te”. Federica riuscirà a lasciarsi andare?

Federica Calemme ha posto con grinta e forza l’accento nei confronti di strategie di produzione nelle quali Signorini sceglierebbe le storie da evidenziare, i concorrenti sui quali focalizzare l’interesse durante le dirette e nei giorni successivi con le opinioni sul web. In questa ipotesi di gestione delle storie individuali, Federica lamenta con forza che il conduttore l’avrebbe esclusa sia dall’interesse mediatico durante la diretta sia nelle giornate che la succedono, una sorta di ghosting mediatico che la bella concorrente campana avrebbe attribuito proprio al conduttore Alfonso Signorini e a lui si rivolge direttamente il suo malumore. La concorrente è entrata nella casa all’incirca un mese fa e all’inizio si è sentita valutata dalla produzione e dal conduttore come concorrente in gradi di alimentare l’interesse attorno alla sua persona, ma l’ingresso di altri personaggi, come Dalia Duran, o le vicende personali di Soleil Sorge o della bella principessina etiope Lulù Hailé Selassiè e della sua tribolata storia d’amore all’interno della casa, avrebbero spostato l’asse mediatico in una direzione che la pone in ombra. Materiale sulla Calemme ne avrebbe Signorini, il suo flirt con Gianmaria Antinolfi, e le sue confessioni intime e private, il modo titubante con il quale Federica Calemme gestisce il suo rapporto con l’imprenditore napoletano, nel timore di ritrovare un uomo che non le permette di esprimersi come lei potrebbe, quindi la paura di essere solamente una bambolina dal bell’aspetto.

Queste sono tutte circostanze che Federica Calemme pone come questioni sulle quali sviluppare interesse anche in studio attorno al suo personaggio, d’altronde il Grande Fratello VIP cos’è nello specifico se non una grande vetrina pubblica nella quale mettersi in mostra per ricevere poi attenzioni di altre produzioni? Invece no, i riflettori attorno a lei se proprio non si sono spenti del tutto, sicuramente, questa la sua percezione, si sono fortemente abbassati e ciò le genera frustrazione che si somma alla difficoltà di continuare una relazione con Gianmaria. Federica Calemme si è sfogata dopo l’ultima direta e ha detto: “Nemmeno mi saluta a volte Signorini”. Gianmaria l’ha confortata, vedremo nei prossimi collegamenti dallo studio se il ghosting di Signorini è reale o solo una percezione della Calemme.



