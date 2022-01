Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, lite Gf Vip/ “Ti infastidisco? Ci resto male”

Primo diverbio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. Proprio quando la conoscenza tra i due concorrenti iniziava a fare passi avanti, ecco il battibecco al termine dell’ultima puntata. L’imprenditore napoletano c’è rimasto molto male per alcuni commenti fatti dall’influencer in puntata e quindi ne ha voluto parlare direttamente con lei. La delusione riguarda la risposta che la ragazza ha dato al conduttore Alfonso Signorini quando questi le ha chiesto se la vicinanza di Gianmaria la lusingasse o infastidisse.

Gianmaria Antinolfi flirt con Federica Calemme: "Mi piaci"/ Lei ci gioca lui si innamora...

Federica Calemme ha rispetto che in parte la lusinga, ma dall’altra parte la infastidisce anche. Questa risposta, dunque, non è stata gradita dall’imprenditore, che non ha nascosto alla coinquilina di esserci rimasto male. Lo ha fatto in giardino, mentre la ragazza stava chiacchierando con Sophie Codegoni. Federica dal canto suo si è difesa spiegando di aver dato una semplice risposta, peraltro sincera, e non offensiva.

Federica Calemme insicura o stratega?/ Con Gianmaria Antinolfi...

Federica a Gianmaria: “Non ho detto che mi fai schifo”

“Ci sono rimasto male per quello che hai detto in diretta“, ha esordito Gianmaria Antinolfi. Federica Calemme gli ha risposto che avrebbe dovuto farglielo notare subito, senza prima andare a dirlo ad Alessandro Basciano. “Cosa ho detto in diretta? Che un po’ mi lusinga e un po’ mi infastidisce? Non ho detto che mi fai schifo“. Allora l’imprenditore napoletano ha replicato: “Non è una cosa piacevole da sentirsi dire. Questo ho detto ad Alessandro, di esserci rimasto male. Lui te lo ha detto? Te l’avrei detta comunque io tranquillante“.

Federica Calemme e Gianmaria abbracciati a letto/ Kabir Bedi russa e li disturba

L’influencer è comunque convinta di non aver detto nulla di sbagliato: “Non c’è niente di male nell’aver detto quello. Non ho detto che mi infastidisci, ho detto che la vicinanza un po’ mi lusinga e un po’ mi infastidisce per una questione mia caratteriale“. Gianmaria Antinolfi allora le ha ribadito che “è un termine abbastanza dispregiativo“. Allora Federica Calemme ha replicato: “Se te la sei presa, scusami“. Gianmaria ha spiegato di esserci rimasto male: “Se te lo dice una persona a cui vuoi bene ci resti male“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA