Federica Calemme è amore con Gianmaria Antinolfi/ Tra baci, confessioni e momenti di intimità nella Love Boat

Federica Calemme e Jessica Selassiè si sono confrontate sulla storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nelle ultime ore, Jessica Selasisè ha deciso di prendere le distanze da Sophie Codegon soprattutto in seguito al confronto avuto con la madre di lei. Jessica è tornata a parlare della sua amicizia con la Codegoni con Federica Calemme. Jessica Selassiè non ha apprezzato il comportamento della Codegoni e ha detto: “Sophie mi ha nominato e mi ha mandato in nomination. Lei doveva dire prendo atto di quello che mi ha detto mia madre però lo sappiamo noi abbiamo sempre scherzato, non dire che scherzavi con me perchè eri imbarazzata perché non eri imbarazzata ti piaceva lo scherzo pure a te, delle clip ci ridevamo quale imbarazzo? Non è così. Poi che non gli sia piaciuta la battuta, ci sta è un altro conto però ne parliamo”.

Federica Calemme è convinta che Sophie non sia stata sincera con lei e concorda con la principessa: “Se ti ha dato così tanto fastidio una frase, me lo dici”. Jessica poi ha proseguito: “Può essere pure una frase sbagliata ho usato parole esagerate e mi dispiace, però era anche riferito su di me. Facendo l’esempio su di loro parlavo di me. Non era “Sophie non ha dignità” assolutamente, però va bene così, se per lei è chiuso non risolviamo, va bene. Se per lei non conta me ne farò una ragione, mi dispiace perchè le voglio bene, devo anche vedere le cose in modo freddo non è che posso stare a piangere tutti i giorni”. Federica Calemme aggiunge: “E’ un rapporto che avete costruito qui. Secondo me dovreste chiarirvi”.

Riuscire ad avere un ruolo decisivo all’interno del Grande Fratello Vip non è certo cosa scontata, spesso il rischio di restare ai margini delle situazioni più rilevanti è dietro l’angolo. Sembra proprio questa la situazione attuale di Federica Calemme; complice il suo ingresso a percorso già ampiamente iniziato, non sembra riuscire a dare una svolta al proprio percorso dimostrandosi troppo restia nell’esporsi in prima persona. L’unica situazione degna di nota durante il suo viaggio all’interno del reality è il rapporto controverso e poco chiaro con Gianmaria Antinolfi. I due hanno avuto modo di avvicinarsi più volti, dando l’impressione di poter dare vita ad una nuova coppia all’interno della casa. Nonostante sia anche scattato il bacio dopo diversi momenti di vicinanza, la Calemme si è sempre detta poco convinta del buon esito della relazione, dimostrandosi non poco confusa. Nelle ultime giornate invece sembra tornare forte il loro legame ed a sancire questa nuova storia d’amore c’è anche la serata romantica nella Love boat del Grande Fratello Vip 2021 tra baci, confessioni e momenti di intimità.

