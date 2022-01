Jessica Selassiè attacca Sophie: “Facile screditarmi!”/ “Buona sì, scema no!”, amicizia finita?

Grande Fratello Vip 2021: Jessica e Sophie, amicizia finita?

Nella Casa del Grande Fratello Vip alcune amicizie stanno capitolando. L’incursione della mamma di Sophie Codegoni della scorsa puntata ha avuto la conseguenza di creare una forte frattura tra sua figlia e Jessica Selassiè, portando la prima a decidere di chiudere la loro amicizia.

La reazione di Jessica, però, non è è fatta attendere. In particolare la maggiore delle Selassiè difende con forza la sua persona dalle accuse lanciate dalla madre, dicendo che non è certo colpa sua se Sophie Alessandro Basciano hanno avuto problemi in questa settimana. “Ognuno si riconoscesse le proprie colpe perché poi è facile screditare la terza incomodo”, ha infatti dichiarato Jessica durante una chiacchierata con Miriana Trevisan.

Jessica Selassiè si difende dalle accuse di Sophie Codegoni: “Buona sì, scema no!”

Miriana, d’altronde, ha dato merito a Jessica di aver comunque riconosciuto le sue colpe, facendo ammenda sui suoi sbagli “Già che ti prendi quelle parziali è bello”, ha commentato la showgirl. “Buona e cara si ma scema non mi ci fa nessuno”, ha allora replicato la principessa, convinta che la coppia abbia già i loro problemi da risolvere e che di certo non è stata lei ad alimentarli. D’altronde è stata proprio Jessica, in un confessionale, a sottolineare che è Alessandro a cercarla e non il contrario. “Che andava fermata questa cosa che dava fastidio sì, ma in modo diverso”, confessa allora Miriana, facendo riferimento anche alle battute che spesso Jessica faceva sulla coppia. Fatto sta che né la Selassié, né Sophie sembrano pronte a ricucire questa amicizia.

