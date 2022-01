Federica Calemme, ex fidanzato violento?/ “Ha raccontato a Sophie che la picchiava…”

La sfera privata di Federica Calemme, concorrente del Grande Fratello Vip, desta sempre più curiosità, soprattutto dopo essersi prima avvicinata e poi allontanata da Gianmaria Antinolfi. Circa un mese prima del suo ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà, la giovane modella napoletana avrebbe conosciuto un ragazzo, tale Leo, con il quale avrebbe iniziato una frequentazione ma la stessa non ha voluto definirlo come il suo fidanzato. “Se mi aspetterà? Ora non credo”, ha commentato nelle passate ore, svelando che tra i due era stato proprio lui a prometterle che l’avrebbe aspettata.

A poche ore dalla nuova puntata del reality, come documentato su Twitter e ripreso dal portale Novella 2000, Federica si sarebbe aperta ulteriormente con l’amica Sophie Codegoni, raccontando alcuni aspetti inediti e dolorosi del suo passato sentimentale. “Oggi Federica si è confidata con Sophie dicendo che il suo ex ragazzo la picchiava ed era violento”, è stato riportato su Twitter da alcuni utenti che hanno in qualche modo giustificato, alla luce del suo racconto, l’essere stata in parte restia con Gianmaria.

Federica Calemme ed il racconto sul presunto ex fidanzato violento

Secondo il racconto di Federica Calemme, il presunto ex fidanzato violento non sarebbe la stessa persona che la starebbe aspettando fuori ma qualcuno con cui avrebbe passato sei anni della sua vita: “Federica ha appena confidato a Sophie che il suo ex era violento e la picchiava. Poi la regia ha censurato”, ha riferito un altro utenti su Twitter parlando delle confidenze della giovane modella.

Come spesso accade però, i discorsi tra Federica e Sophie sono state interrotti dalla censura attuata dal Grande Fratello Vip che ha spostato l’attenzione su altro anche alla luce dei temi molto delicati che venivano trattati. E’ possibile però che l’argomento possa saltare fuori proprio nel corso della nuova puntata in programma per oggi, quando la modella e l’imprenditore napoletano potrebbero rendersi protagonisti di un chiarimento sul loro attuale rapporto e sui motivi del distacco da parte della ragazza.

