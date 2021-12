Federica Calemme, gaffe di Alfonso Signorini/ “Non so chi sia e come si chiama”

Federica Calemme è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Durante la presentazione dei nuovi coinquilini, il conduttore Alfonso Signorini si dimentica di lei, o meglio sembra non ricordare il suo nome ed è costretto a chiedere un “aiutino”. Piccola gaffe da parte del presentatore del GF VIP, che corre subito ai ripari e cambia argomento. Ma allora chi è Federica Calemme? E’ sicuramente un volto noto per gli appassionati dell’Eredità, il game show di Rai Uno, dove ha partecipato in passato.

Federica Calemme choc "Pensavo di morire, è stato tremendo!"/ Scampata ad attentato Rambla

Federica Calemme al Grande Fratello VIP, Signorini non sa chi sia?

Alfonso Signorini compie dunque una piccola grande dimenticanza durante la presentazione dei nuovi concorrenti, ma la Calemme ha tutte le carte in regola per farsi notare e diventare una protagonista in questa edizione del Grande Fratello VIP. Mora e occhi neri, fisico statuario, l’ex prof dell’Eredità è pronta a prendersi le scene e a lasciare il segno su Canale 5, nel reality di Signorini. I fan non vedono l’ora di ammirarla in questa sua nuova esperienza televisiva.

