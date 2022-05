Federica Calemme sbotta dopo insinuazioni su Gianmaria Antinolfi/ Duro sfogo e…

Federica Calemme contro gli haters

Federica Calemme si lascia andare ad un amaro sfogo sui social dopo aver letto alcune insinuazioni sulla sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi. Pur essendo molto presente su Instagram, Federica pubblica poco della sua vita privata preferendo usare i social per lavoro. Nelle scorse ore, però, ha condiviso alcune storie riguardanti il suo allenamento e alcuni utenti hanno approfittato della cosa per lasciarle commenti non totalmente positivi. “Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi sul tuo presunto fidanzato. Vabbè contento lui“, ha scritto in particolare una ragazza.

Parole che non sono piaciute affatto alla fidanzata di Gianmaria Antinolfi che, schietta e sincera, ha prontamente risposto in modo secco: “Quindi adesso non vivi più?”.

Lo sfogo di Federica Calemme

Stanca dei commenti dei followers, curiosi di sapere tutto anche del privato, Federica Calemme ha anche pubblicato una serie di storie su Instagram con cui invita tutti a vivere la propria vita senza intromettersi in quella degli altri. “Quello che posto o non posto non sono affari vostri! Ognuno vive la propria vita come vuole! Iniziate a vivere anche le vostre vite!, ha scritto.

Poi è entrata nel merito della questione e, parlando della sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi, nata nella casa del Grande Fratello Vip, ha aggiunto: “Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità e sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno! Grazie per averci seguito ma anche meno, almeno parlo per me! Distinti saluti“.

