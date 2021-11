Federica Cangiano, Il Collegio 6/ Voti bassi e glitter: come andrà la pagella?

Federica Cangiano: fra coccole e voti bassi

La piccola de Il Collegio 6 è Federica Cangiano. Mentre i collegiali la coccolano, mantenendo la promessa fatta a Gaia Cascino, la ragazza si trova a dover studiare per recuperare grandi lacune che ha in tutte le materie scolastiche. Durante la lezione di italiano con il professor Maggi i ragazzi vengono a conoscenza del telefilm “Sandokan” e dei libri di Emilio Salgari, che sono uno spunto per tutti gli allievi a creare un loro mondo fantastico: quando l’insegnante chiede a Federica come immagina il suo nuovo regno, lei risponde di trovarsi in un prato completamente rosa pieno di glitter. Federica è appassionata di calcio e si gode al massimo la partita scienziato contro letterati, organizzata dal preside per riappacificare insegnanti e allievi. I ragazzi vengono sorpresi durante la lezione di arte da due ex star del programma: Cora e Marilù Fazzini. Chi realizzerà lo scatto perfetto delle due gemelle? Federica è in gruppo con Alessandro Giglio, Elisa Cimbaro, Vincenzo Rubino e Anastasia Podeschi. I ragazzi decidono di ritrarre il rapporto tra le due, scattando una foto delle sorelle che fanno la lotta con i cuscini: la loro foto è la preferita delle Fazzini!

IL COLLEGIO 6, 4A PUNTATA/ Diretta: sfida di calcio e progetto cinematografico

Federica Cangiano: come andrà la sua pagella?

Proseguono le interrogazioni e le possibilità di recupero per i collegiali de Il Collegio 6, ma Federica Cangiano non sembra aver compreso a pieno lo scopo dei test: è interrogata durante la lezione di inglese e il suo napoletano è incomprensibile per la professoressa McNee, che non può darle più di quattro. Federica poi si addormenta durante la lezione di scienze al chiaro di luna, studia poco e solo grazie ai suoi amici che hanno cercato di farle cambiare idea non è stata coinvolta nel furto dei pomodorini. Sentendo la compagna Valentina Comelli parlare della madre e del padre, Federica è scoppiata a piangere, sentendo la mancanza in particolar modo della madre. Arriva il giorno delle pagelle e Federica viene convocata dal preside e dal professor Maggi de Il Collegio 6: la sua media però è disastrosa, sono soltanto due le sufficienze e i voti bassi sono gravi. Il preside decide di voler riflettere se dare o meno la cravatta alla ragazza…

LEGGI ANCHE:

Sara Masserini, Il Collegio 6/ Filippo Romano continua a pensare a lei ma...Rebecca Parziale, Il Collegio 6/ Il suo cambiamento in classe e con le compagne

© RIPRODUZIONE RISERVATA