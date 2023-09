Federica Caputo, lettera al fidanzato Ciro Petrone al Grande Fratello/ “Ti aspetto, guai a te se scappi!”

Ciro Petrone, sorpresa della fidanzata Federica Caputo al Grande Fratello 2023: pizza e lettera d’amore

La sorpresa tanto attesa e desiderata da Ciro Petrone è arrivata nel corso della sesta diretta del Grande Fratello 2023. Il noto attore napoletano ha infatti ricevuto un gesto romantico da parte della fidanzata Federica Caputo. Qualcuno ha bussato alla porta rossa di Cinecittà e ad aprire è stato proprio Ciro, credendo di ritrovarsi di fronte Federica. Così per non è stato, in compenso è arrivata una pizza a forma di cuore.

“Questa te la manda Federica!” ha ammesso Signorini in collegamento. Insieme alla pizza ecco però arrivare anche una lettera. Al settimo cielo, Ciro ha quindi letto la missiva, non riuscendo poi a trattenere le lacrime. Questo il suo contenuto: “È tutto il mio amore per te, ti seguo sempre. Mi manchi tantissimo, quando sei di buon umore ci fai divertire tutti e in più in questa veste gossiparo e cupido ancora di più. Io sono qui ad aspettarti e guai a te se scappi”. Ha infine invitato il fidanzato a godersi la pizza a forma di cuore insieme agli amici del Grande Fratello.

