Il rapporto tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024 si è sensibilmente raffreddato nell’ultimo periodo, soprattutto dopo l’ultima puntata in cui è anche emerso il loro “piccante” segreto in diretta. La concorrente è in preda alla confusione sentimentale perché, se da un lato ha sempre manifestato interesse per l’idraulico, dall’altro lato è rimasta destabilizzata dall’ingresso di Alfonso D’Apice, con cui ha rafforzato la conoscenza e la complicità dopo una breve convivenza in Tugurio in cui sono stati a stretto contatto.

Alla luce di queste ultime dinamiche, tra Mariavittoria e Tommaso qualcosa si è ormai rotto e a dimostrarlo è la reazione della dottoressa quando, sopra i tetti della Casa più spiata d’Italia, è passato un aereo con uno striscione dei fan dedicato proprio al coinquilino. “Gallo, 6 da 10 #idraulichers“, il messaggio indirizzato a Tommaso con cui i suoi ammiratori hanno voluto manifestargli il proprio sostegno.

Mariavittoria Minghetti infastidita dall’aereo: la reazione

Se Tommaso Franchi ha reagito positivamente all’aereo, sorridendo con gli occhi rivolti al cielo e ringraziando i fan per la sorpresa, di tutt’altro tono è stata la reazione di Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024. La concorrente, che si trovava seduta al fianco di Shaila Gatta e altri coinquilini, è parsa parecchio infastidita per quell’aereo, ancor più dopo che Shaila ha commentato ironica il nome con cui i fan dell’idraulico si fanno affettuosamente chiamare: “Idraulichers, adoro”.

La Minghetti ha però sbottato, in riferimento alla percezione del pubblico sul comportamento di Tommaso e su quello di Mariavittoria stessa: “Macché adori, ma è una vergogna questa, è una vergogna. Hai visto lui come passa e io come passo?”. Shaila le fa però notare come, nel messaggio, non ci sia stato alcun riferimento negativo alla coinquilina: “Ma che hanno scritto Mariavittoria sei una?!”. Lei ha così replicato: “Lo devono filtrare l’aereo”. Il video di questo scambio tra le due coinquiline ha fatto il giro del web e scatenato le polemiche; molti utenti, infatti, hanno criticato la reazione della dottoressa considerando “cattive” le sue parole destinate a Tommaso.