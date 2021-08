Federica Consiglio e Chahrazed Trabelsi, ex Lorenzo Fragola/ “La vita non è facile”

Va popolarità ha travolto Federica Consiglio e Lorenzo Fragola

Federica Consiglio e Chahrazed Trabelsi sono le ex fidanzate di Lorenzo Fragola. Il vincitore di X Factor è stato legato sentimentalmente a due fidanzate storiche: la prima è Federica Consiglio con cui ha condiviso anche la vittoria nel talent musicale che l’ha lanciato nel mondo della discografia. Una storia consumatasi forse anche a causa della grande popolarità che ha travolto il cantante dopo la vittoria a X Factor. A specificare però cosa sia successo tra loro, ci ha pensato Federica che su Facebook ha scritto: “dato che continuano a essere pubblicati articoli e messaggi sui social e sui giornali che mi ritraggono come la fidanzata di Lorenzo, chiedo ufficialmente a parenti, amici o giornalisti di non collegarmi più all’irriconoscibile Lorenzo Fragola in quanto l’ho lasciato giorno 17/12/14. Saluto con affetto le persone che mi vogliono bene”.

Lorenzo Fragola fidanzata: è finita con Chahrazed Trabelsi?

Dopo la fine della storia d’amore con Federica Consiglio, Lorenzo Fragola ha ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia di Chahrazed Trabelsi. I due sono stati paparazzati diverse volte insieme anche se questa storia ha fatto arrabbiare non poco le fragoline, ossia le fan del cantante. Chahrazed Trabelsi e Lorenzo Fragola hanno vissuto un grande amore se pensiamo ai messaggi che i due si scambiavano sui social con la ragazza che lo chiamava “il mio Grande Panda” e il cantante che le ha dedicato “tu sei la persona che mi ha ridato il sorriso senza chiedermi niente in cambio. Tu sei la persona che mi ha fatto riaprire gli occhi e non potrò mai ringraziarti abbastanza per l’amore che mi dai. Con te non penso né al passato, né al futuro, ma solo al presente che è meraviglioso. Qualcosa però è cambiato, visto che la Chahrazed ad un certo punto sui social ha scritto: “Mi manca tutto. Ma la vita non è facile e neanche l’amore, posso solo dire grazie per tutto ciò, e ti auguro di andare lontano, perché non ti conoscevo fino al quel ciao in quel locale, ma mi era bastato…Buona continuazione Lorenzo”.

