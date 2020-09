Federica Di Martino, moglie di Gabriele Lavia/ “Mi ha insegnato tanto, è speciale”

Federica Di Martino è la moglie di Gabriele Lavia, attore e regista con cui condivide non solo la vita privata, ma anche il palcoscenico. Lo scorso anno, infatti, proprio con il marito ha portato in scena “I Giganti della Montagna” di Luigi Pirandello prestando il volto alla Contessa Ilse. Un’opera incompiuta quella del grandissimo maestro siciliano che ha visto marito e moglie tornare così in scena. Un ruolo che l’attrice ha raccontato così ad Askanews.it: “a un certo punto inizia la risalita, io voglio pensare che da domani inizierà la risalita e che questo spettacolo parla di questo e comunque nella versione che Gabriele Lavia ne dà lascia una speranza, perché nell’ultimo atto che Pirandello ha dettato al figlio, Ilse sarebbe stata sbranata dai Giganti, invece il nostro spettacolo chiude con tutti gli attori che restano nel teatro a concertare la prova e quindi il teatro va avanti ci saranno sempre dei giovani che lo faranno ci sarà sempre, ecco sì”.

Federica Di Martino: “Gabriele Lavia è speciale”

Una carriera importante e ricca di successi quella di Federica Di Martino, la moglie di Gabriele Lavia che ha studiato presso l’Accademia nazionale Silvio d’Amico vincendo nel 2013 il premio Flaiano come “migliore interprete della stagione”. In realtà l’attrice ha sempre avuto la grande passione per il teatro e la recitazione cominciando giovanissima a muovere i primi passi: “quando io ho cominciato a fare questo mestiere, ormai 22-23 anni fa, ricordo che ero giovane e con i miei colleghi dicevamo ‘come siamo ridotti male’, parlavamo del teatro, la situazione è drammatica, c’erano problemi di finanziamenti, pochi maestri etc. Ma mai 22 anni fa avremmo pensato che la situazione sarebbe andata peggiorando così come oggi”. Infine parlando del marito, il grandissimo regista, Federica ha detto: “è un grandissimo maestro. Io mi limito sempre quando parlo di lui, perché l’ho sposato e quindi potrei apparire di parte, ma è un grandissimo maestro. Mi ha insegnato molto e ogni sera è diverso, Lavia è speciale, sia come regista che come attore”.



