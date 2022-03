Federica in crisi con Matteo a Uomini e Donne/ De Filippi avverte, Ida critica: lite!

Federica e Matteo stanno vivendo un momento di crisi a Uomini e Donne. Il loro percorso è ostacolato da quello che il tronista sta vivendo con Valeria, corteggiatrice che sembra averlo colpito al punto tale da esserci stato già un bacio. Proprio questo bacio ha avuto un forte impatto su Federica che si lamenta ma non più di tanto. Un atteggiamento che in studio viene notato da Maria De Filippi che sente il dovere di parlarle in modo chiaro, esponendole la sua impressione: “Perché ti controlli così tanto? Sei controllata, molto. Sii te stessa, in modo da non avere rimpianti. – e le spiega che – Se lui torna a casa e pensa a Valeria c’è qualcosa che non va.”

Ida Platano critica Federica a Uomini e Donne: lei si infuria

Anche Ida Platano dice la sua sul comportamento di Federica: “Io al tuo posto mi sarei arrabbiata moltissimo.”, ammette, scatenando però l’ira della corteggiatrice di Uomini e Donne. “Ma cosa ne sai cosa provo i dentro? Che ne sai? Non siete me. Tu avresti fatto così ma non sei me, io magari non mi sarei comportata in questo modo con Alessandro.” tuona Federica contro Ida. E conclude: “Per quanto lui mi piace io cerco di andargli incontro, è quello che mi sono sempre rimproverata, di non averlo capito!”

