FEDERICA LAVIOSA, EX FIDANZATA DI PIERO CHIAMBRETTI/ Li unisce l’amore per la figlia Margherita

Federica Laviosa è l’ex fidanzata di Piero Chiambretti, da cui il conduttore ha avuto anche una figlia, Margherita, nata nel 2011. La vita privata di Chiambretti è stata caratterizzata da molte relazioni. A quanto pare, Piero si è innamorato più di una volta: “Un tempo sì. Poi ho capito che la parola amore è inflazionata, va usata meno e meglio. È scientifico che le donne che ami di più siano quelle che ti faranno soffrire di più o che farai soffrire di più”. In un’intervista al Giornale, rilasciata in occasione della messa in onda di Cr4 – La Repubblica delle Donne, Chiambretti ha commentato in questi termini il rapporto con Federica: “Per fortuna è equilibrato, è una madre esemplare. Oggi le responsabilità genitoriali sono tante. A 7 anni sembra che ne abbiano 14″. Margherita, la loro bambina, cresce in fretta. Nella sua descrizione, appare già come una piccola grande donna: “(Osservandola) mi rendo conto di quanto (le donne) siano più brillanti, vivaci, dirette di noi uomini. Da un po’ di anni sono diventate le protagoniste assolute del costume e della società. E non da femministe, ma da donne. Per me le quote rosa sono un’offesa nei loro confronti. È giusto che lavorino le donne brave esattamente come gli uomini bravi, non per regolamento”.

Federica Laviosa e Piero Chiambretti, insieme per amore di Margherita

Insomma: Federica Laviosa non è stata l’unico amore nella vita di Piero Chiambretti. Prima è toccato a una violinista di Sanremo ’97, Elena Majoni. Chiambretti non aveva occhi che per lei. I due hanno fatto coppia fissa per un paio di anni, ma poi si sono lasciati. Inoltre è stato fidanzato per sette anni con la collega Ingrid Muccitelli, poco prima di conoscere la bella Federica. Da quest’ultima ha avuto la sua prima e unica figlia: “La mia vita è cambiata da quando nel 2011 è nata Margherita. Con lei non mi sento più al centro dell’attenzione. Vedo la mia vita attraverso il suo sguardo. Portarla allo zoo, al cinema, al museo Egizio di Torino, sono gioie impagabili. Da quando c’è lei, poi, tendo a preservare molto la mia privacy“. Piero e Federica non stanno più insieme dal 2016, ma per amore di Margherita continuano a frequentarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA