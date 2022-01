Federica Morelli, ex moglie di Roberto Mancini, e figli/ “Nel 2009 il matrimonio ha vissuto un trauma”

Federica Morelli è la ex moglie di Roberto Mancini: dal loro matrimonio, durato oltre vent’anni, sono nati i tre figli Filippo, Andrea e Camilla. La donna è molto riservata, tanto da non avere nessun profilo sui social network e non avere mai rilasciato interviste, per cui si sa pochissimo in merito alla sua vita privata. Gli unici dettagli venuti alla luce sono proprio quelli relativi all’unione con il commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana.

C'è posta per te 2022, 4a puntata/ Diretta e storie: Mancini e Marco Bocci ospiti

La coppia è convolata a nozze alla fine degli anni Ottanta, poi nel corso del secolo successivo la nascita dei tre bambini. I due sono balzati agli onori della cronaca rosa soltanto al momento della separazione, annunciata nel 2015 con un comunicato: “Nel 2009 il matrimonio ha vissuto un trauma che li ha allontanati, tanto che la coppia negli ultimi due anni ha vissuto di fatto separata. Dopo un lungo periodo di riflessione, Roberto Mancini ha deciso di avviare le pratiche per il divorzio”, questo quanto diffuso dall’entourage di legali dell’allenatore. Gli avvocati di Federica Morelli, successivamente, hanno sottolineato che la scelta di interrompere il rapporto è stata unilaterale da parte dell’uomo, il quale a seguito di ciò ha dovuto versare alla ex moglie un assegno di mantenimento da 40 mila euro al mese.

Silvia Fortini, chi è moglie Roberto Mancini/ Com'è nata la loro storia d'amore?

Federica Morelli, ex moglie di Roberto Mancini: chi sono i tre figli

I figli avuti da Roberto Mancini e la ex moglie Federica Morelli sono tre: Filippo, Andrea e Camilla, tutti nati nel corso degli anni Novanta, all’interno del matrimonio. I due ragazzi, che adesso hanno rispettivamente 31 e 29 anni, in passato hanno provato a seguire le orme del padre. La carriera nel mondo del calcio, tuttavia, non è stata rosea, tanto che dopo le giovanili, in squadre di ampio calibro come Inter e Manchester City, non sono mai riusciti a spiccare il volo.

In merito alla ragazza, invece, non si sa molto, se non che oggi ha 26 anni. Anche lei, come la mamma, è molto riservata, tanto che il suo profilo Instagram è privato e conta poche migliaia di followers. All’epoca del divorzio dei genitori, Camilla studiava a Londra e, successivamente, dopo essere rientrata in Italia, è andata a vivere con la mamma. Il rapporto con il papà è ad ogni modo disteso.

Italia Macedonia del Nord si gioca in campo neutro?/ Ospiti vaccinati con Sputnik

© RIPRODUZIONE RISERVATA