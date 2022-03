Federica Napoli dice addio al gruppo “Il Pagante”/ “Ho capito che il mio lavoro…”

Federica Napoli ha detto addio al gruppo “Il Pagante”. La cantante ha annunciato la sua decisione sui social. Federica non sarebbe più in grado di gestire gli attacchi di panico con i quali convive da due anni, dal 2019. Federica sta attraversando un momento delicato della sua vita e non ha fatto mistero di essersi affidata all’aiuto di uno psicoterapeuta: “Era un peso che tenevo dentro da troppo tempo e ora è anche vostro. Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico nel 2019, dando la colpa allo stress, facendo poi esami su esami per trovare una colpa tangibile, e invece i miei esami erano perfetti. Ho iniziato a capire che forse il problema era nella mia mente e mi sono affidata a una psicoterapeuta. Il percorso con un terapista è un percorso tortuoso, dove spesso si cade e spesso ci si sente invincibili per poi ricadere. Si deve toccare il fondo per capire esattamente dov’è il problema”.

Federica Napoli ha ammesso senza peli sulla lingua di aver compreso che è il lavoro a crearle un malessere. Per questo ha deciso di abbandonare il gruppo “Il Pagante” con cui però si esibirà per l’ultima volta ad aprile: “Io faccio sempre l’esempio di un terremoto, se la casa è instabile non ci costruisco sopra ma la abbatto per costruirla più solida. Ed è quello che ho fatto, ho buttato giù tutti i miei muri, per poi ricostruire la mia stabilità e ho iniziato ad ammettere a me stessa che il mio lavoro mi creasse malessere. Non è stato semplice accettare la cosa, ve lo assicuro, è stato molto doloroso ma con pazienza ce l’ho fatta. Il 9, il 10 e il 13 aprile mi vedrete per l’ultima volta sul palco con i miei colleghi per festeggiare i 10 anni del Pagante e gli ultimi concerti tutti assieme. Vi aspetto per salutarci come si deve”.

Federica Napoli rivela: “Ho iniziato a stare male…”

Federica Napoli ha raccontato un retroscena sulla prima svolta in cui ha avuto un attacco di panico. La cantante si trovava a Bari in aeroporto e iniziò a sentirsi male: “Era il 3 agosto 2019, mi ricordo che da Bari dovevamo andare a Jesolo. Ho iniziato a stare male in aeroporto. Mal di stomaco, nausea, stanchezza. Ho cercato una farmacia, ho provato la pressione. Stavo bene, l’infermiere mi ha detto di riposarmi un po’. Atterrati a Venezia non era cambiato niente: ero pallida, agitata, non controllavo più il mio corpo. Dopo qualche ora mi calmo e riesco a fare la data”.

Federica Napoli ha capito solo quel giorno che il suo lavoro non le piaceva più ma che le procurava solo angoscia. Una presa di coscienza che le è costata molta fatica considerando che per lei Il Pagante rappresenta una seconda famiglia: “Ho capito che il mio lavoro non mi piaceva più, che mi creava angoscia. Il problema è che non riuscivo ad accettarlo. Il Pagante è la mia seconda famiglia. Non ho neanche un piano B, ho sempre fatto solo questo. Non ho mai pensato ad altri lavori, a niente. Spero di vederli a Sanremo, e pure che lo vincano! Sarò in prima fila a fare il tifo. Li seguirò da qui, ma ci sarò”, ha dichiarato nel video postato sui social. I fan si sono uniti a lei complimentandosi per il suo coraggio. Federica ha mostrato le sue fragilità e le sue paure e per lei non deve essere stato affatto facile. Speriamo che questo momento buio passi via presto e che lei possa tornare ad avere la serenità che merita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA