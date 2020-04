Federica Nargi ‘caccia’ Alessandro Matri / “A fine quarantena dico basta e…”

Simpatico siparietto social tra Federica Nargi e Alessandro Matri. La bellissima modella sembra aver esaurito la pazienza nei confronti del suo uomo, così in toni ironici ha comunicato una possibile separazione al termine della quarantena. L’ex velina di Striscia la Notizia scherza coi suoi follower, punzecchiando il compagno: “A fine quarantena giuro che ti concedo due settimane di libertà, da solo con i tuoi amici (anzi ti obbligo)”, scrive sul suo profilo. La modella chiude il posto con un hashtag molto chiaro: #vicinimadistanti. E’ chiaro che questa non sia stata una Pasqua semplice per Federica Nargi ed Alessandro Matri. Anche se tra il pubblico qualcuno ironizza, alludendo al fatto che per Matri sia invece stata una Pasqua meravigliosa, trascorrendola in compagnia di una bella donna come Federica. Insomma l’attaccante è invidiatissimo in questo momento, tanto che qualcuno vorrebbe ‘spodestarlo’ dal suo trono. “Non penso che in questo momento il tuo fidanzato stia soffrendo molto”, scrive un fan a Federica Nargi. C’è anche qualcuno, quindi, che si candida per sostituirlo nella convivenza con l’ex velina. Chissà che con la stessa ironia di oggi la Nargi non valuti qualche candidato. Di certo la lista dei suoi ammiratori è davvero infinita, così come è chiaro che la modella sia innamoratissima del suo Alessandro Matri, con cui ormai fa coppia da diversi anni.



