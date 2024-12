Federica Nargi e la confessione sulle figlie Sofia e Beatrice a Ballando con le stelle 2024: “Avevo sensi di colpa”

Nella semifinale di Ballando con le stelle 2024 che sta andando in onda questa sera i concorrenti hanno rivissuto i momenti migliori della loro vita, definiti degli spartiacque importante e per Federica Nargi sicuramente è stata la maternità. Dalla lunga relazione con l’ex calciatore Alessandro Matri, infatti, sono nate le due figlie Sofia e Beatrice e su quel magico momento l’ex velina di Striscia la notizia ha confessato: “Ce l’ho sempre avuto il desiderio di maternità, di protezione” E poi ha aggiunto: “Quando ho scoperto di essere incinta io ero al settimo cielo e l’idea di avere una vita nuova dentro di me mi faceva impazzire.”

Le figlie di Federica Nargi Sofia e Beatrice ha confessato:“Il giorno che ho partorito e mi hanno messo Sofia sul mio petto mi ricordo la sensazione che ho avuto, di calore addosso ed ho capito che la mia vita sarebbe cambiata totalmente. Ed ovviamene quando è nata Beatrice tutto è stato diverso perché avevo più consapevolezza ed esperienza. Mi ricordo il giorno che ho partorito ed è venuta Sofia mi è venuto un senso di colpa incredibile mi chiedevo darò lo stesso amore a tutt’ e due saranno in grado di amarle entrambe? Poi ho capito che l’amore di una madre non ha limiti”

Chi sono Sofia e Beatrice Matri, figlie di Federica Nargi “Sofia ha 8 anni e Beatrice cinque anni ed hanno due caratteri molto diversi. La prima è molto dolce, riservata molto timida, mentre Beatrice ha stravolto tutto dentro la mia casa…è un terremoto, un uragano di energia e quindi si è impegnativo. Loro mi chiamano la ‘mamma pazza’ ed a volte mi guardano scioccate ma mi hanno fatto capire che la felicità è proprio questa.” E sull’esperienza a Ballando con le stelle 2024 ha ammesso: “Non sono stati facili questi mesi perché so quanto loro hanno sofferto e quanto è stato difficile tenerle lontano da me. Però sanno che la mamma è qui per lavorare…e spero che sia un insegnamento per loro.”