Federica Nargi e Luca Favilla vincitori di Ballando con le stelle 2024: “Pronti a giocarci le ultime cartucce”

Ha voglia di essere la vincitrice di Ballando con le stelle 2024, Federica Nargi in coppia con Luca Favilla e non lo nasconde dalla prima puntata. E giunti alla semifinale la sfida si fa ancora più agguerrita e dunque l’ex velina di Striscia la notizia ha ammesso “Siamo agli sgoccioli ci dobbiamo giocare tutte le cartucce che abbiamo, quindi questa settimana vedrete i Nargilla in una veste assolutamente nuova” Federica Nargi e Luca Favilla a Ballando 2024 hanno deciso di portare una Rumba ma diversa dalle altre complessa, passionale ed incisiva sulle note de L’importante è finire di Mina.

Si passa ai giudizi di una giuria di Ballando con le stelle 2024 entusiasta, Carolyn Smith ha ammesso: “Meravigliosi, Luca questa è una delle migliori volte che ho visto ballare te proprio siete pronti a fare le gare insieme anche Bianca Guaccero.” Per Alberto Matano il tutto è stato Magnifico, Selvaggia Lucarelli ha ammesso: “È tutto molto bello anche perché non so se sei la più brava ma sicuramente sei la più versatile mi piaci.” Anche per loro arrivano tutti dieci per un totale di cinquanta punti. Insomma la vittoria finale sarà contesa tra Federica Nargi con Luca Favilla e Bianca Guaccero con Giovanni Pernice?