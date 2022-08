Federica Panicucci disavventura alla Maldive/ “Un giorno e mezzo senza niente…”

Federica Panicucci: alle Maldive senza la e valigie

Anche Federica Panicucci ha vissuto una spiacevole avventura dopo un viaggio in aereo. È un’estate difficile per chi vola: gli aeroporti sono nel caos per la carenza di personale e per gli scioperi dei dipendenti delle compagnie aeree. Ma a farne le spese sono i viaggiatori. Nelle ultime ore la conduttrice di Canale 5 ha raccontato sul Instagram la disavventura che le è capitata mentre si recava alle Maldive con il compagno Marco Baccini: “Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata. Marco ed io siamo partiti per qualche giorno per il nostro posto del cuore, tutto meraviglioso tranne che siamo atterrati ieri mattina alle 10 e le nostre valigie no”.

"Michelle Hunziker e Federica Panicucci vi ammazzo"/ Stalker 22enne rischia processo

Federica Panicucci: un giorno e mezzo solo con lo spazzolino

Federica Panicucci ha spiegato che atterrati alle Maldive hanno dovuto aspettare più di 24 ore per avere i loro bagagli: “Le nostre valigie sono arrivate oggi alle 14. Quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti e nient’altro”. Anche Marco Baccini è rimasto senza bagaglio, ma non ha vissuto lo stesso disagio della conduttrice di Mattino 5, “per lui è diverso” ha detto con un sorriso la conduttrice, rivolgendosi al compagno. Nell’attesa della valigia, la Panicucci ha indossato “una t-shirt omaggio del posto dove siamo”. Fortunatamente la valigia è arrivata, con dentro tutto: “La vacanza può iniziare”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ Lei: "E' fuori dal comune perché.."Federica Panicucci, incidente stradale con Marco Bacini e figli/ "Ruota scoppiata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA