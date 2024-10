Federica Panicucci a Verissimo: “Il mio ruolo di mamma non si esaurisce mai”

Tra gli ospiti di oggi domenica 27 ottobre di Verissimo abbiamo trovato Federica Panicucci, la conduttrice e speaker radiofonica ha fatto tappa nel programma di Canale Cinque condotto da Silvia Toffanin, dove ha festeggiato il suo compleanno e preso la parola sulla sua famiglia, per la quale ha speso inevitabilmente parole importanti. “Sono grandi, ma il ruolo della mamma non si esaurisce mai perché ti confronti con loro da grandi, hanno bisogno di una guida forte e sicura nella vita, vado a letto e penso se ho sbagliato qualcosa con loro e dove posso migliorare, ognuno di noi dovrebbe farlo” il consiglio speso da Federica Panicucci per i genitori di tutto il mondo.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati?/ Le parole ‘criptiche’ a Domenica In: “La verità è che…”

E a un certo punto dell’ospitata Federica Panicucci ha letto una lettera ricevuta proprio dai figli: “Sei la donna più forte e più bella del mondo, noi tre sempre uniti contro tutti” si legge in uno dei passaggi finali della lettera che i figli di Silvia Toffanin hanno scritto per la madre.

Federica Panicucci ammette: “Nella vita sono stata fortunata”

In una precedente intervista concessa a Vanity Fair, Federica Panicucci si è espressa proprio sulle fortune che le ha riservato la vita in tutti questi anni e non ha perso l’occasione per rivelare come non siano mancati i doni dal cielo e per questo si è detta felice: “Mi basta la mia quotidianità, faccio il lavoro che amo, ho i figli vicini che stano bene, un compagno che amo e che mi ama”.

Riccardo Scamarcio/ "Johnny Deep? Ti fa sentire invincibile perché conosce bene il mestiere dell’attore"

Sempre a Verissimo, Federica Panicucci ha avvolto il nastro e ricordato i suoi precedenti compleanni: “Ogni volta è diverso, è stata una lunga settimana di festeggiamenti, ho festeggiato con le amiche e con Marco, abbiamo fatto tante cose belle” ha rivelato la conduttrice a Verissimo su Canale Cinque svelando come i figli siano ora impegnati con l’università ma “Mi cercano ancora, abbiamo un grande rapporto”.