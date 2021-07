Federica Pellegrini, batterie 200 sl/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live e risultato

FEDERICA PELLEGRINI, DIRETTA BATTERIE 200 SL OLIMPIADI 2020 TOKYO

Federica Pellegrini affronta le batterie dei 200 metri stile libero alle Olimpiadi 2020 Tokyo: competerà nella terza batteria che da orario ufficiale dei Giochi sarà alle ore 12:09. Con lei in vasca avremo atlete che sulla carta non dovrebbero darle troppi problemi, potremmo parlare in questo caso di testa di serie numero 1 se fossimo in un altro sport; chiaramente però le nuotatrici che competono per l’oro ci sono eccome. Intanto vedremo come andranno le sue batterie, ricordando che poi nei 200 stile ci saranno anche le semifinali; Federica Pellegrini affronta la sua gara regina, nei 200 metri stile libero ha ottenuto il record di medaglie d’oro e podi ai Mondiali mentre alle Olimpiadi aveva timbrato un 1’54’’82 a Pechino 2008 che gli era valso titolo a cinque cerchi e record del mondo, che peraltro detiene ancora in 1’52’’98, tempo nuotato a Roma nell’ormai lontano 2009 in epoca di supercostumoni. Il record olimpico è di Allison Schmitt, una delle avversarie di cui la Pellegrini si dovrà preoccupare nell’eventuale finale; ora vedremo come andranno le cose nelle batterie dei 200 stile libero alle Olimpiadi 2020 Tokyo, non vediamo l’ora (e manca davvero poco) che Federica Pellegrini, una delle nostre più grandi speranze nel nuoto ancora oggi che ha quasi 33 anni, scenda in vasca in diretta per aprire i suoi Giochi.

