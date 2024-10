Federica Pellegrini si confessa a cuore aperto a Ballando con le stelle 2024: “L’eccessiva perfezione mi ha fatto crollare”

Si è confessata a cuore aperto Federica Pellegrini a Ballando con le stelle 2024 parlando della sua famiglia dell’affetto che la lega ai genitori ed al fratello che le sono stati vicini anche in un momento molto delicato del suo passato. Da adolescente, infatti, Federica Pellegrini ha sofferto di bulimia e del suo disturbo sul comportamento alimentare ne ha parlato nello show di Rai1. “Sono sempre cresciuta volendo imitare la forza di mio padre, è un ex parà della folgore e quindi diciamo che la disciplina è sempre stata presente nella nostra famiglia sin da piccoli” ha premesso Federica.

“Io sono cresciuta con il voler essere forte come lui, essere all’altezza di ogni situazione come lui. È forse anche l’essere eccessivamente critica con me viene da questo. Io dovevo essere la prima della classe a scuola, la prima della classe a nuoto e quindi questa ricerca continua della perfezione prima o poi ti porta ad esplodere. Poi il mio fisico è cominciato a cambiare e diciamo che da li qualche problemi è arrivato e da lì è crollato tutto il mio mondo” ha continuato così la sua confessione a cuore aperto Federica Pellegrini che nello show gareggia con Angelo Madonia.

Ballando con le stelle 2024, Federica Pellegrini in lacrime: “Ho sofferto di bulimia, salvata dal nuoto e dalla mia famiglia”

L’eccessiva ricerca della perfezione ha fatto esplodere Federica Pellegrini che si è ammalata di bulimia: “Ho sofferto di bulimia perché io ho vissuto 36 anni in costume da bagno davanti a tutti. E quindi è logico che quando il tuo corpo ha una fase di passaggio dal corpo di una bambina ad un corpo che sta diventando donna non ti riconosci più ed ai un problema psicologico. Io avevo dei grandissimi sensi di colpa e mi ingozzavo e poi vomitavo. Come sempre mi ha salvato il nuoto perché non avevo energie per performare bene. E poi l’avere una famiglia alle spalle ed il sapere che qualsiasi cosa succede sai a chi ti puoi aggrappare.” Alla fine della sua confessione ha sottolineato come Lucio Battisti sia il cantante che le ricorda il padre e la sua famiglia e Federica Pellegrini è scoppiata a piangere a Ballando con le stelle 2024.