Federica Pellegrini, gli ex fidanzati/ Da Luca Marin alla rottura per Filippo Magnini, poi…

Luca Marin, ex storico di Federica Pellegrini, mollato per Filippo Magnini

L’ex nuotatore Luca Marin è stato fidanzato con la campionessa Federica Pellegrini. I due sono stati insieme tre anni, quando ad un tratto il loro rapporto ha subito una brusca frenata. Tutto perché, secondo l’ex fidanzato della nuotatrice, c’era un’altra persona tra loro. A tal proposito, tempo fa, durante una sua ospitata a Rivelo, programma di Real Time condotto da Lorella Boccia, Luca Marin aveva ricordato di aver notato – ad un certo punto della sua storia d’amore con Federica – un’involuzione del rapporto sentimentale. Era il 2011 e la Nazionale italiana stava partecipando ai Mondiali di Shangai, quando Luca non trovando la sua compagna nella sua stanza, cominciò a cercarla, trovandola assieme a Filippi Magnini, suo amico e collega.

Un incontro evidentemente inequivocabile, che portò Luca Marin e Federica Pellegri alla rottura. La campionessa, poi, si fidanzò proprio con Magnini, anche se pure in questo caso le cose non andarono per il verso giusto. “Non era più sicura dell’amore”, ha raccontato lui nel 2017 a Vanity Fair. “Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, ma poi ho girato pagina, è finita“. Anche la Pellegrini, naturalmente, ha voltato pagina, anzi ha iniziato a scrivere da tempo un nuovo capitolo, dato che sta per convolare a nozze col suo grande amore Matteo Giunta.

