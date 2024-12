Federica Pellegrini entusiasta di Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2024: “Con lui scenderei in guerra”

Il percorso di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle 2024 non è stato facile, ha dovuto cambiare tre maestri in una settimana ed ha dovuto imparare una coreografia a tre ore della diretta. La campionessa olimpica non crede alle coincidenze ma per lei tutto quello che accade ha un senso ed è un segno del destino. “Nella mia vita di atleta ho cambiato molti allenatori ma non tre in una settimana” ha ammesso Federica Pellegrini nella clip di presentazione per poi aggiungere: “Ho dovuto memorizzare a tre ore della diretta una coreografia in parte nuove e mi sentivo una kamikaze e invece con Pasquale La Rocca con me quello che è successo sul palco è stato magico.”

“C’è una cosa che mi fa venire la pelle d’oca, quando abbiamo preso le posizioni con Samuel a me hanno dato la F ed a Samuel la P del cognome ma poi il giorno dopo in quella postazione c’era Pasquale.” ha rivelato stupita Federica Pellegrini che ha speso delle bellissime parole di Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2024 che le ha detto che comunque sarà un punto di riferimento in tutto e per tutto. “A me gasa da morire scenderei in guerra con lui anche se sapessi di morire dopo dieci minuti però il suo modo di fare a me gasa tantissimo” Dopo Angelo Madonia Federica Pellegrini ha trovato un altro tipo di maestro e con Pasquale La Rocca la sintonia c’è dopo solo due settimane.

Dopo l’esibizione si passa ai commenti della giuria sull’esibizione di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2024. Per Fabio Canino sono coraggiosi e moderni e che scombinano le loro idee sul podio. Per Guillermo Mariotto sono degli Dei dell’Olimpo, mentre Carolyn Smith ha rivelato: “Complimenti, hai recuperato molto avevi già talento ma non c’era la chimica giusta per tirarla fuori”. Selvaggia Lucarelli ha confessato di essersi commossa: “È la prima volta che vedo un concorrente che alla prima puntata sembra il peggiore della competizione diventare alla penultima puntata uno dei potenziali vincitori. Di te si dicono molte cose ma io stasera ho visto anche il guizzo della follia.”