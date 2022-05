Federica Pellegrini/ Le nozze con Matteo Giunta sempre più vicine…

Nuovo appuntamento con Domenica In, tra gli ospiti della nuova puntata del varietà condotto da Mara Venier ci sarà anche Federica Pellegrini. Soprannominata “la Divina” dagli addetti ai lavori, la 34enne è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia, nonché una delle più longeve in assoluto. Lei, infatti, ha preso parte a cinque rassegne olimpiche, raccogliendo un grande numero di medaglie e di successi…

Matteo Giunta, fidanzato Federica Pellegrini/ Magnini alle nozze? "La vedo difficile"

Eletta “Nuotatrice dell’anno” nel 2009 e “Nuotatrice europea dell’anno” nel 2009, 2010 e 2011 dalla rivista Swimming World Magazine, Federica Pellegrini è stata insignita dei titoli di Ufficiale e successivamente di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Parallelamente, soprattutto nel corso degli ultimi anni, la veneta ha preso parte a numerosi spettacoli del piccolo schermo, basti pensare al ruolo di giudice al talent show “Italia’s Got Talent”.

Federica Pellegrini, addio al nubilato in Puglia/ Prima del sì con Matteo Giunta...

FEDERICA PELLEGRINI, NOZZE IN ARRIVO

Dato l’addio alle competizioni, Federica Pellegrini ha deciso di dedicare grande parte del suo tempo alla famiglia e in particolare all’amore con Matteo Giunta. Come ormai ben sappiamo, la Divina convolerà a nozze verso fine agosto e il matrimonio si terrà nella sua città d’origine, ovvero Venezia. In una recente intervista rilasciata a Verissimo, l’ex campionessa di nuoto ha ammesso le difficoltà nell’organizzare l’evento, ma si era detta a buon punto. Fiori d’arancio per coronare la loro storia d’amore e per iniziare un nuovo percorso insieme. Ospite di Silvia Toffanin, Federica Pellegrini ha parlato anche della proposta ricevuta: “È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo”. Ricordiamo che Matteo Giunta è stato l’allenatore della Divina dal 2014 e il loro è stato un percorso ricco di emozioni sia dal punto di vista sportivo, che dal punto di vista affettivo.

LEGGI ANCHE:

Federica Pellegrini è incinta?/ La foto in costume mostra un pancino 'sospetto'...

© RIPRODUZIONE RISERVATA