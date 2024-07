Federica Pellegrini tra i concorrenti a Ballando con le stelle 2024?/ “Trattativa aperta da 12 anni, vedremo”

Federica Pellegrini a Ballando con le stelle 2024? La nuotatrice rompe il silenzio

Il cast di Ballando con le stelle 2024 promette di essere vulcanico e, anche quest’anno, Milly Carlucci è intenzionata a puntare su nomi ad effetto per sorprendere il suo pubblico. Nonostante sia luglio e una buona fetta di programmi televisivi si stia godendo la meritata pausa estiva, la conduttrice non si ferma e sta studiando al meglio come organizzare la prossima edizione. Tantissimi i nomi che potrebbero presto calcare il dance show di Rai1, svelati recentemente in un’indiscrezione di Dagospia, e tra questi spicca anche quello di Federica Pellegrini.

La ‘Divina’ è ormai da settimane al centro dei rumors legati ad una sua possibile partecipazione e, come riporta Leggo, ci ha pensato lei stessa ad intervenire per chiarire come stanno le cose. Nel corso del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini, tenutosi al Teatro Romano di Fiesole, la nuotatrice ha così risposto ai giornalisti che le hanno domandato se sarà nel cast di Ballando con le stelle 2024: “Io e Milly ci sentiamo tutti gli anni per questo programma, devo dire che dal 2012, che però per me era una stagione olimpica e quindi rinunciai, ci ha provato un po’ tutti gli anni e quindi di fatto questa trattativa è aperta da 12 anni, vedremo“.

Federica Pellegrini “tentata” da Milly Carlucci: “Non dico che non lo farò…“

Forse per la prima volta, Federica Pellegrini è intervenuta apertamente su una sua possibile partecipazione a Ballando con le stelle 2024, confermando la presenza di una trattativa lunga addirittura 12 anni. Il corteggiamento di Milly Carlucci si è rinnovato anno dopo anno ma il colpaccio non è mai stato piazzato, anche se potrebbe riuscirci proprio in occasione della prossima edizione. La nuotatrice non ha del tutto chiuso le porte a questa eventualità, lasciando uno spiraglio: “Non dico che non la farò mai nella vita, però in questo momento, ci sono solo molte parole“.

Federica Pellegrini ha così confermato l’esistenza effettiva di una trattativa in corso e, soprattutto, non ha escluso completamente la possibilità di vederla esibirsi nel dance show di Rai1. Milly Carlucci è ormai abituata ai grandi colpacci, riuscirà questa volta a strappare il “sì” della campionessa del nuoto italiano?











