Federica Pellegrini/ Olimpiadi Tokyo 2020: “La mia ultima finale, grazie a tutti”

FEDERICA PELLEGRINI: LE PAROLE DOPO L’ULTIMA FINALE

La sua ultima finale: Federica Pellegrini lo aveva già detto, dopo aver timbrato il settimo tempo martedì notte. Proposito confermato, salvo ripensamenti che però a questo punto sarebbero incredibili: la settima posizione nella finale dei 200 stile, alle Olimpiadi Tokyo 2020, mette fine alla sua carriera e a conferma di questo è arrivato anche il post su Instagram, nel quale ribadisce concetti già espressi (il viaggio lunghissimo, i ringraziamenti ai tifosi e chi l’ha accompagnata) per poi dire di aver “dato tutta la mia vita a questo sport”, al quale deve tutto e anche di più. Già qualche anno addietro Federica Pellegrini pensava di ritirarsi, poi le cose erano andate diversamente; alle Olimpiadi qualcuno ha creduto nel miracolo last minute, in un’altra medaglia – ai Giochi sarebbe stata la terza – ma in una finale in cui Katie Ledecky è arrivata quinta c’era poco da fare. Resta però che la Pellegrini se la voleva godere, e questo ha fatto.

“Mi sono goduta ogni sbracciata, dall’inizio alla fine”: così Federica Pellegrini ai microfoni della Rai, pochi istanti dopo la finale dei 200 stile alle Olimpiadi Tokyo 2020. Una Federica Pellegrini sorridente ed emozionata, che ha rimarcato la sua età (33 anni il 5 agosto) e, se 24 ore prima aveva ammesso come il corpo le stesse mandando segnali particolarmente chiari, questa volta ha confermato che “è il momento giusto per salutare le Olimpiadi”. Il dubbio che Federica stia dando l’addio solo ai Giochi viene, in effetti; poi comunque la nuotatrice veneziana ha voluto ancora ringraziare i tifosi che hanno sostenuto lei e tutta la squadra da casa, e detto ancora che la finale l’ha vissuta con assoluta tranquillità, per una volta non assillata dall’esito a tutti i costi. “Sono in pace con me stessa” ha chiuso la sua intervista, prima di affidare i suoi pensieri a Instagram. La salutiamo idealmente anche noi, questa volta sembra davvero l’ultima…

