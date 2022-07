Federica Pellegrini testimonial per la salute polmonare/ “Una battaglia necessaria”

FEDERICA PELLEGRINI TESTIMONIAL PER LA SALUTE POLMONARE

Torna a parlare Federica Pellegrini, ma questa volta lo fa in qualità di ambasciatrice per la salute polmonare: la campionessa veneziana, ritiratasi ormai dal mondo del nuoto dopo una carriera straordinaria in cui ha vinto tutto, è stata infatti scelta da Zambon Italia come testimonial per la sensibilizzazione sulla cura dei polmoni: un tema di cui può parlare con cognizione di causa, visto che all’inizio della carriera s era largamente diffusa la notizia di una Divina alle prese con problemi di questo genere. “Un paio di volte è successo durante una gara, senti proprio come la chiusura dei polmoni ed è qualcosa di brutto che ti fa perdere il controllo”: così ha parlato Federica Pellegrini in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, nella quale ha sottolineato come nello sport e non solo la respirazione sia fondamentale, e sia importante imparare ad ascoltare i propri polmoni curandoli “praticando sport, secondo le possibilità di ognuno e a tutte le età”.

Tornando agli episodi di cui sopra, Federica Pellegrini ha parlato della salute polmonare come di un problema da affidare a uno specialista in materia; nel suo caso, erano stati avvertiti dei bronco-spasmi e anche oggi la Divina sostiene che sia necessario affrontare il problema, sostenendo che la prevenzione e i progressi della medicina siano assolutamente importanti in questa battaglia. La Pellegrini ha anche sottolineato l’importanza del self-control, “soprattutto quando sei sotto pressione”, e ha aggiunto che con questa campagna di sensibilizzazione per Zambon Italia la speranza è quella di riuscire a raggiungere anche solo una percentuale consistente di persone. “Questo mi fa pensare che valga la pena di impegnarsi costantemente nella sensibilizzazione” ha concluso, sostenendo che l’audience sia immensa. Buona fortuna dunque a Federica Pellegrini in questa nuova sfida, anche se lontana dall’acqua.

